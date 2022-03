"Wali", el francotirador más temido del mundo llega al combate para apoyar a Ucrania

24Horas.cl Tvn

11.03.2022

Escuchó el llamado a combatir y decidió ir.

Esa fue la respuesta de "Wali" (guardián en árabe), de 40 años es uno de los conocidos y temidos francotiradores del mundo, quien dejó su hogar en Canadá y emprendió rumbo a Ucrania tras escuchar el llamado del presidente Volodimyr Zelensky de convocar a todos los voluntarios que quisieran luchar contra la invasión rusa.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

El soldado habría ingresado al país desde Polonia para participar en "convoyes neutrales de ayuda humanitaria" en la ciudad de Donbás, según consignó el medio inglés Daily Mail.

De esta manera ingresó a la "legión extranjera para la defensa territorial de Ucrania", quienes según medios internacionales, se encuentran ya reunidos en Kyiv para la organización de la defensiva contra Rusia.

El historial militar de "Wali" incluye una formación en el 22° Regimiento Real Canadiense y ha estado en combate en las guerras de Afganistán, Irak y Siria. De hecho, al militar se le consigna el consiga el asesinato a uno de los combatientes del grupo ISIS con una distancia de 3.450 metros en 2017.

