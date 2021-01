Washington: presidente Joe Biden llega a la Casa Blanca junto a su familia

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

El nuevo presidente de Estados Unidos viajó en el vehículo presidencial para establecerse, junto a su familia, en la Casa Blanca tras la salida de la Donald Trump. De esta forma, el mandatario termina una larga ceremonia de "inauguración" en que juró frente al Capitolio y toma su lugar en el recinto presidencial.

En medio de la ceremonia tras juramentar como mandatario, Biden tuvo el tiempo para escribir a través de Twitter un primer mensaje a través de la cuenta @POTUS.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.