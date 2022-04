Will Smith renuncia a la academia de cine de Hollywood tras golpear a Chris Rock

Agencia Reuters

01.04.2022

El actor Will Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood luego de abofetear al presentador Chris Rock en la ceremonia de los Oscar, informó el viernes Variety , citando una declaración del actor.

Will Smith released a statement announcing his resignation from the Academy: “I am resigning from membership in the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and will accept any further consequences the Board deems appropriate.” https://t.co/2CgbhGmtNs