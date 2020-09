"¡Y fuera!": Diputada estadounidense Ocasio-Cortez citó recordada frase de Sábado Gigante para criticar a Trump

24Horas.cl Tvn

En un claro guiño al electorado latino que vota contra Donald Trump, la diputada demócrata estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), tuiteó en medio del debate presidencial de esta noche una crítica al mandatario haciendo referencia a una reconocida frase del recordado programa Sábado Gigante.

La joven parlamentaria de 30 años, en tono irónico, cuestionó la actitud del jefe de Estado en su enfrentamiento político con Joe Biden y pidió que se haga presente el reconocido personaje del programa que condujo Mario Kreutzberger (Don Francisco), el "Chacal de la trompeta", para que saque del set al presidente de Estados Unidos a través de la célebre frase: "¡Y fuera!".

Las palabras de AOC en redes sociales fueron que "alguien llame al chacal de la trompeta (...) porque esta es una situación de ‘¡y fuera!’”.

Revisa la publicación:

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation