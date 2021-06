Ya son cuatro los muertos y 159 los desaparecidos en el derrumbe de edificio en Miami

Agencia EFE

25.06.2021

Los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos de víctimas del derrumbe parcial de un edificio residencial en Surfside (Miami-Dade) y la cifra de fallecidos se elevó a cuatro, confirmó este viernes la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.



También se elevó la cifra de desaparecidos de 99 a 159, como consecuencia de que ahora existe mayor información acerca de cuántas personas estaban en el edificio Champlain Towers cuando el ala noreste se vino abajo por completo a primeras horas del jueves.



Levine Cava subrayó que se mantiene "la esperanza de hallar a personas con vida" y la búsqueda entre la montaña de escombros va a continuar a pesar del "extremo riesgo" que significa para los rescatistas.



En una rueda de prensa, la alcaldesa destacó el trabajo que están realizando y dijo que están tan motivados que hay ocasiones en que deben ser "sacados" del amasijo de materiales del derrumbe, donde hoy se empezó a trabajar con maquinaria pesada para retirar parte de los escombros y facilitar la búsqueda.





Los más de 100 rescatistas, que han trabajado en turnos durante toda la noche, no han escuchado voces pero sí sonidos que no necesariamente pueden ser producidos por humanos sino que pueden deberse a movimientos de los materiales amontonados y es en esos lugares donde se busca con más detenimiento, según explicó un portavoz de los bomberos de Miami-Dade.



El director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, subrayó que las tareas de identificación de los cuerpos hallados la pasada noche va a comenzar de manera inmediata.



El ala noreste del edificio Champlain Towers se derrumbó en segundos a la 1.30 horas de la mañana (6.30 GMT) del jueves, cuando sus habitantes dormían, por causas no determinadas.



Pocas horas después se confirmó la primera víctima mortal.



MUESTRAS DE ADN PARA IDENTIFICAR A VÍCTIMAS



En total, 102 personas del edificio siniestrado han sido localizadas, según la alcaldesa de Miami-Dade.



En el centro de reunificación familiar que funciona a pocas cuadras de Champlain Towers están empezando a tomar muestras de ADN a personas con familiares desaparecidos para facilitar la identificación cuando se hallen cuerpos entre los escombros, informó el canal de televisión NBC 6.



Esas personas están desesperadas por hallar a los suyos más de 24 horas después del desplome de 55 apartamentos del edificio, pero mantienen la esperanza de un "milagro", como lo han llamado algunos.





Los equipos de rescate han abierto desde el garaje del edificio un túnel en la montaña de escombros y trabajan con perros adiestrados y equipos de sonar para dar con señales de vida.



El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa, se inauguró en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años.



Según los expertos se va a tardar meses y quizás años en determinar las causas del derrumbe.



El canal Local 10 informó que el mismo jueves se presentó la primera demanda judicial contra la asociación de Champlain Towers, por 5 millones de dólares.



Personal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) se va a incorporar a la búsqueda de posibles sobrevivientes y va a ayudar también con la asistencia a los familiares, según Daniella Levine Cava.



La asistencia ofrecida por el Gobierno federal es posible después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a petición de la alcaldesa declaró la emergencia en el condado de Miami-Dade debido al derrumbe parcial del edificio de Surfside, una pequeña ciudad con una población mayoritariamente judía.



Entre los desaparecidos hay una diversidad de nacionalidades, incluyendo de América Latina.