"Yo no la invité": Investigan a profesora por tener sexo con alumno el día de su graduación

El joven se encontraba en estado de ebriedad tras participar de la fiesta, revelando que nunca supo cómo llegó la profesora hasta su pieza del hotel. La policía determinó que no se había producido ningún delito.

24Horas.cl Tvn

08.02.2022

Autoridades de Escocia se encuentran investigando una acusación que daría cuenta de que una profesora de educación física tuvo relaciones sexuales con un alumno de 18 años en el día de su graduación.

El hecho habría ocurrido en junio del 2017 cuando Melissa Tweedie tenía 23 años, según consignó The Mirror.

De acuerdo a lo detallado por el Consejo General de Enseñanza de Escocia, la docente habría asistido a una fiesta con los alumnos a un club nocturno, bailando con ellos de forma "inapropiada", para luego, de regreso a su hotel, tener sexo con uno de ellos.

El joven ahora exalumno lamentó la investigación en contra de Tweedie, y dijo que en aquella ocasión había bebido tres o cuatro cervezas, una botella de vino y otros tragos antes de tener relaciones sexuales con la profesora en su habitación del hotel.

"Yo no invité a Miss Tweedie al hotel, no sé cómo ella llegó ahí", reveló el joven.

: Le cortó ocho dedos: joven es mutilado por un narcotraficante tras robarle droga en Argentina Leer más

Asimismo señaló que "no tuvimos tratos antes del baile de graduación. Antes de la fiesta no tuvimos relaciones (...) A mis ojos no fue un evento estudiantil, esto podría haber sucedido en una noche de fiesta".

Debido a estos antecedentes, el Consejo General de Enseñanza de Escocia busca eliminar a la docente de su registro.

En tanto, la policía, que fue alertada de este hecho, determinó que no se había producido ningún delito.

Actualmente Tweedie reside en Dubai donde hace clases de Yoga.