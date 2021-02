"Yo secuestré a Kim Kardashian", el polémico libro de un ladrón en busca de más dinero

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

Yunice Abbas, uno de los ladrones que participaron en el atraco a la estrella de telerrealidad Kim Kardashian en París en 2016, cuenta en un libro detalles del sonado asalto. Fue invitado a varios platós televisivos franceses para promocionar su libro, provocando una gran indignación en las redes sociales.

En la noche del 2 al 3 de octubre de 2016, en plena Semana de la Moda parisina, cinco individuos vestidos de policías entraron en la habitación de hotel de Kim Kardashian y le robaron joyas por un valor estimado de entre 9 y 10 millones de euros.

La estrella de telerrealidad contó luego con horror la noche que vivió y el trauma de haber sido atada en su baño. El atraco, que pasó a la historia como el mayor robo a un individuo en Francia en las últimas dos décadas, dio la vuelta al mundo. La mayoría de las piezas nunca se encontraron.

Yunice Abbas, de 67 años, fue detenido en 2017. Asegura que esperaba afuera y nunca entró en la habitación. Tras 22 meses entre rejas, un juez lo dejó en libertad por motivos de salud, y está ahora a la espera de su juicio.

El 4 de febrero pasado, los franceses recibieron con sorpresa la noticia de la publicación de su libro sobre los acontecimientos de esta noche. Como deja claro el título, J'ai séquestré Kim Kardashian (yo secuestré a Kim Kardashian), Abbas no tiene previsto rechazar los cargos en su juicio, que los fiscales esperan que se celebre este año.

Pero más que su texto, el interés que está suscitando no deja de sorprender y molestar a muchos. Efectivamente, el ladrón de Kim Kardashian apareció en la televisión dos días después de la publicación del libro para promocionarlo y hablar de lo que ocurrió aquella noche. Fue invitado una primera vez en "On est en direct" (estamos en directo), y luego en "Touche pas à mon poste - TMPM" (no toques mi tele), dos programas de gran audiencia.

Esta cobertura mediática no es del gusto de todos en las redes sociales, donde los internautas critican la banalización de este crimen.

Contado en primera persona, este miembro de los "abuelos ladrones", como llama al grupo por la edad de sus sujetos, describe la miseria que lo llevó a actuar. Pero para muchos, no deja de ser un libro que cuenta la historia del secuestro de una mujer, y una manera para Abbas de sacar provecho de lo ocurrido.