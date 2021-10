Youtube suspende por siete días la cuenta de Bolsonaro por desinformación

Agencia EFE

25.10.2021

Youtube suspendió este lunes el canal del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por al menos siete días, después de que el mandatario alegara durante una transmisión que el uso de las vacunas contra la covid-19 podrían facilitar el desarrollo del sida.



El video, que fue transmitido el pasado jueves en directo en la cuenta oficial del presidente, igualmente fue removido debido a que viola las directrices de "desinformación médica sobre la covid-19" de la plataforma, según explicó Youtube.



"Aplicamos nuestras políticas de forma consistente en toda la plataforma, independientemente de quién sea el creador o cuál sea su opinión política", señaló la plataforma en un comunicado.



Voceros de la red social explicaron a Efe que Youtube optó, además, por suspender la cuenta de Bolsonaro por al menos una semana debido a que su canal ya había sido notificado el pasado julio sobre la publicación de desinformaciones acerca de la pandemia.



Así, por tratarse de una "reincidencia", el líder de la ultraderecha brasileña no podrá publicar nuevos videos ni hacer transmisiones en directo durante los próximos siete días.



Se trata de la primera vez que una red social suspende el perfil de Bolsonaro, quien se ha caracterizado por su negacionismo ante la gravedad de la pandemia del coronavirus y la eficacia de las vacunas para su combate.



También este lunes, las redes sociales Facebook e Instagram retiraron de sus plataformas el vídeo en que Bolsonaro vinculó el uso de las vacunas contra la covid al desarrollo del sida.



En el vivo del pasado jueves, el líder ultraderechista citó un supuesto artículo de la revista Exame y presuntos informes del Gobierno británico, según los cuales algunas personas vacunadas contra la covid han sido diagnosticadas con sida, para justificar su postura contraria a la inmunización.



"Sólo voy a dar la noticia. No la voy a comentar porque ya lo dije en el pasado y fue muy criticado. Informes oficiales del Gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida 15 días después de la segunda dosis. Lean esa noticia. No voy a leerla aquí porque podría tener problemas con mi transmisión al vivo", aseguró el gobernante.

Las declaraciones de Bolsonaro generaron una ola de críticas por parte de diferentes asociaciones médicas y científicas, que rápidamente desmintieron cualquier vínculo de la vacuna contra la covid y el sida y las tildaron de falsas noticias.



Asimismo, llevaron a que Luis Roberto Barroso, magistrado de la Corte Suprema, solicitara este lunes al Ministerio Público abrir una investigación contra el mandatario brasileño, respondiendo a un pedido de varios partidos de oposición que instaron a indagarlo por divulgar una asociación falsa y sin respaldo científico.



El negacionismo abierto del mandatario ha llevado a la instauración de una comisión parlamentaria para investigar las omisiones del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria, cuyo informe final, que deberá ser votado este martes, acusa a Bolsonaro de "crímenes contra la humanidad" por haber agravado la crisis.



Con más de 605.000 muertos y 21,7 millones de infectados por la covid-19, Brasil es, en términos absolutos, el segundo país en el mundo más golpeado por la pandemia, detrás tan solo de Estados Unidos