"Cartonghini": Youtuber construyó un Lamborghini de cartón para venderlo y donar el dinero a un hospital de niños

26.05.2021

David Jones, un youtuber de Nueva Zelanda construyó un modelo de auto Lamborghini hecho completamente de cartón, el cual vendió para donar el dinero a un hospital de niños.

El proceso de construcción fue publicado en la reconocida plataforma de videos, alcanzando más de un millón de visualizaciones, dado que el modelo es exactamente igual al automóvil deportivo.

Asimismo, en el registro audiovisual se puede ver cómo Jones salió a las calles para probar el funcionamiento del denominado "Cartonghini", el cual mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo.

Luego de dar a conocer su novedoso invento, el youtuber decidió llevar a cabo una subasta benéfica, logrando recaudar un total de 10.420 dólares, es decir, 7.630.566 pesos chilenos.

Tras obtener esta gran cantidad de dinero, el ciudadano neozelandés donó la suma al Starship Children's Hospital, ya que en ese lugar pasó un tiempo en tratamiento contra el cáncer cuando tenía apenas 14 años.

"Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica", declaró el joven.