Zelenski denuncia la acumulación de tropas rusas para atacar el Donbás

Agencia EFE

30.03.2022

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles una "acumulación de tropas rusas" para lanzar nuevos ataques en el Dombás, en el este del país, y dijo que no cree "en nadie" al mencionar la supuesta retirada de tropas invasoras de Kiev y Chernígov.



"Sobre la supuesta reducción de la actividad de los ocupantes en estas direcciones. Sabemos que esto no es una diversión, sino las consecuencias del exilio. Consecuencias del trabajo de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Y nos estamos preparando para esto", afirmó Zelenski en su alocución.

Añadió que "no creemos en nadie, en ninguna hermosa construcción verbal. Hay una situación real en el campo de batalla. Y ahora, esto es lo más importante. No regalaremos nada. Y lucharemos por cada metro de nuestra tierra".



Sobre el proceso de negociación en curso, dijo que "siguen siendo palabras. Hasta ahora no hay detalles".



Zelenski mencionó que en el plano diplomático dialogó durante una hora con el presidente estadounidense, Joe Biden, al que agradeció un "nuevo paquete de ayuda humanitaria de 1.000 millones de dólares y 500 millones adicionales en apoyo presupuestario directo", lo que consideró "un punto de inflexión".



Afirmó que recibió de Biden "el apoyo de principios de los Estados Unidos" a Ucrania, para mostrar todo el poder del mundo democrático.



"Si queremos luchar juntos por la libertad, entonces se lo pedimos a nuestros socios... Y si realmente luchamos juntos por la libertad y la protección de las democracias, entonces tenemos derecho a exigir ayuda en este momento difícil. Tanques, aviones, sistemas de artillería... La libertad no debe estar armada peor que la tiranía", dijo.



Por otra parte, anunció que este miércoles expulsó al embajador de Georgia en Kiev.