'The New York Times' expone negocios y una cuenta bancaria de Trump en China

Donald Trump arremete contra China en público, pero en privado sostiene negocios con ese país. Así lo reveló el prestigioso diario estadounidense 'The New York Times', una investigación que se conoce a 13 días para que Estados Unidos celebre sus elecciones presidenciales.

21.10.2020

El diario estadounidense 'The New York Times' reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posee una cuenta bancaria en China a nombre de su compañía Trump International Hotels Management, además de otros negocios con Beijing. Las revelaciones se conocen en medio de una campaña presidencial en la que el republicano ha endurecido aún más su discurso contra el Gobierno chino... en público.

Mientras la confrontación entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden se intensifica, el voto anticipado marca récords cada día. Estas son las noticias más relevantes de la campaña estadounidense para este 21 de octubre:

Los negocios de Trump con China más allá de la retórica

En medio de una tensa batalla por la Casa Blanca, en la que el mandatario que aspira a la reelección plantea cuestionamientos sobre la posición frente a China de su rival y lo señala como "débil" ante este Gobierno, se conoce que la propia historia fiscal del mandatario está llena de acuerdos financieros que involucran al Estado chino, incluida una cuenta bancaria hasta ahora desconocida.

'The New York Times' indica que, al igual que con Rusia, donde exploró sin éxito proyectos de hoteles y torres en Moscú, el magnate pasó una década persiguiendo proyectos en China, donde forjó una sociedad con State Grid Corporation, una de las empresas más grandes controladas por el Gobierno chino.

Según un análisis de los registros fiscales del presidente, que fueron obtenidos por el 'Times', aunque es difícil determinar con precisión cuánto dinero ha gastado Trump tratando de conseguir negocios en China, los registros muestran que el presidente ha invertido al menos 192.000 dólares en cinco pequeñas empresas creadas específicamente para realizar proyectos en ese país a lo largo de varios años.

Esas compañías declararon al menos 97.400 dólares en gastos comerciales desde 2010, incluidos algunos pagos menores por impuestos y tarifas contables en años recientes como 2018.

Los esfuerzos de Trump por lograr negocios en China se remontan al menos a 2006, cuando presentó solicitudes de marcas registradas en Hong Kong y China continental.

Algo que no resultaría controvertido teniendo en cuenta que antes de convertirse en presidente, Trump fue un reconocido magnate de los bienes raíces, pero las alarmas suenan al conocerse que muchas aprobaciones de Beijing se produjeron después de que el republicano llegó a la Casa Blanca, en 2016, y tras un gobierno en el que impulsó un fuerte discurso contra Beijing.

Pero no siempre Trump ha sido tan duro con China, al menos no ante la opinión pública. En 2008, Trump llevó a cabo un proyecto de torre de oficinas en Guangzhou que, aunque nunca despegó, sus esfuerzos se aceleraron en 2012 con la apertura de una oficina en Shanghái, y los registros fiscales muestran que una de las empresas del mandatario relacionadas con el gigante asiático, THC China Development LLC, registró 84.000 dólares en deducciones ese año por costos de viaje, honorarios legales y gastos de oficina.

La cuenta bancaria de Trump en China, hasta ahora desconocida

La investigación señala que los planes de Trump en esa nación han sido impulsados ??en gran medida por la empresa Trump International Hotels Management, a nombre de la que tiene una cuenta bancaria en territorio chino.

Y es que resulta que China es una de las tres únicas naciones extranjeras, las otras son Gran Bretaña e Irlanda, donde Trump mantiene una cuenta bancaria. 'The New York Times' explica que las cuentas extranjeras no aparecen en las divulgaciones financieras públicas del presidente, donde debe enumerar los activos personales, pues se mantienen bajo nombres corporativos.

Los registros de impuestos del mandatario no incluyen detalles sobre cuánto dinero pudo haber traspasado a través de las cuentas en el extranjero. Las cuentas británicas e irlandesas están en manos de empresas que operan los campos de golf de Trump en Escocia e Irlanda, que regularmente reportan millones de dólares en ingresos de esos países.

En una entrevista con 'The New York Times', Alan Garten, un abogado de la Organización Trump, admitió que la compañía había "abierto una cuenta en un banco chino que tiene oficinas en Estados Unidos para pagar los impuestos locales" pero resaltó que "nunca se materializaron acuerdos, transacciones u otras actividades comerciales y, desde 2015, la oficina ha permanecido inactiva”.

Con AP y NYT