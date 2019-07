¿Los franceses serán sometidos al reconocimiento facial?

24Horas.cl Tvn

30.07.2019

Por Dominique Desaunay

ALICEM o “Autentificación en línea certificada en el móvil“, es el nombre de la aplicación de reconocimiento facial que a partir de 2020 el gobierno francés va a imponerle a los internautas que consulten los servicios administrativos del Estado en su teléfonos móviles.

Las tecnologías de reconocimiento facial permiten, por la forma del rostro, identificar a todas las personas que pasan delante de una cámara. Concretamente las imágenes de la cara captadas son directamente comparadas a fotos guardadas en un banco de datos y así se realiza la verificación de la identidad.

Actualmente existe un sistema equivalente, menos intrusivo, en los Smartphone de alta gama que le permite a los utilizadores activar o bloquear el teléfono o sus aplicaciones.

Desde hace varios años el gobierno francés ha manifestado la voluntad de utilizar este dispositivo para identificar a los internautas que utilizan el móvil cuando pretenden conectarse a los servicios en línea, públicos o privados, como por ejemplo, al sitio web de la seguridad social, los fondos de jubilados o los impuestos. Por ahora la aplicación solo funcionará en los teléfonos equipados con un sistema Android de Google que sea compatible para el pago sin contacto.

“La aplicación no permite evitar el reconocimiento facial y esto es ilegal”

La implementación de la aplicación ALICEM o “Autentificación en línea certificada en el móvil“, fue anunciada en mayo de este año por el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, como una primera etapa para construir la seguridad numérica del siglo XXI, en medio de la lucha contra el contenido de odio en internet. Sin embargo ese modo de identificación desmaterializada de las informaciones biométricas preocupa a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) así como a diferentes asociaciones que trabajan por la defensa de las libertades en el mundo digital.

Marne, militante de la asociación Quadrature du Net, denuncia esta medida de identificar a cada persona navegando en internet para terminar con el anonimato en línea.

“Aquí la libertad de consentimiento no existe porque la aplicación no permite evitar el reconocimiento facial y esto es ilegal. El reglamento general sobre la protección de datos de las informaciones biométricas define esta información como sensible, por lo tanto la recolecta y tratamiento de estos datos está prohibida. Vemos con el anuncio del ministro Castaner, que es una voluntad de utilizar esa identidad numérica para hacer desparecer el anonimato en línea".

Este martes, la Quadrature du Net interpuso un recurso de anulación de este decreto ante el Concejo de Estado. Esta petición seria examinada por lo menos dentro de un año y medio.

¿Qué es la CNIL? (tomado de co.ambafrance.org)

La CNIL vela por el respeto de los principios generales de protección de la persona frente a la informática enunciados por la ley. Encargada de autorizar el tratamiento automatizado de la información de las distintas instancias administrativas y de recibir la declaración de la aplicación de dicho tratamiento a la información sobre personas y empresas privadas, la CNIL se ha convertido en el interlocutor reconocido de todos los profesionales de la informática. Algunas de las reglas aplicadas por la CNIL deben ser adaptadas de forma que se ajusten a la directiva europea de 24 de julio de 1995 relativa a la protección de las personas respecto al tratamiento de datos de carácter personal.