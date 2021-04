"Nunca ha habido un castigo ejemplar": Madre de joven que se suicidó por años de agresiones de su pareja exige justicia

24Horas.cl Tvn

20.04.2021

"Grité para que no se fuese a asustar, miro hacia el pasillo y estaba su cuerpo tirado en el suelo. Fui, la tomé, era un hielo y dije 'mi hija murió', estaba muerta".

Estas palabras son de Rosa Elena Moreno, madre de Francisca Moll, una joven que se suicidó el pasado 4 de abril luego de años de maltrato por parte de su pareja, dejando una carta en la que contó todo.

"'Mamá, sé que tus ojos deben estar llenos de lágrimas, pero sé que eres fuerte. Me pediste que yo también lo fuera pero no pude'. Entonces me dice 'que la tristeza no te invada, para que luche por todas las mujeres'. Al final dice 'el cazador anda suelto'. Quien la hizo padecer todo esto fue este joven que no puedo nombrar". relató rosa.

Esta historia inicia como la de cualquier pareja. Francisca se conoció con su agresor a fines de 2018, pero al poco andar comenzaron los celos que pasaron a las malas palabras y de estas, a los golpes que en los últimos meses ya eran habituales.

Rosa cuenta que el sujeto "estacionó a tres casas de la de ella. Entonces el quería que ella bajara; afortunadamente no lo hizo, a lo mejor la hubiese matado en ese momento. Ella al no hacerlo, él metió su cuerpo entre apagar el motor y todo eso, la tomó del cuello, le tiró el pelo, le metió las manos a la boca y le sacó los dientes".

Francisca denunció tres veces a su agresor

Francisca, como tantas mujeres víctimas de violencia, denunció estas agresiones tres veces ante Carabineros. Sin embargo ya en una cuarta oportunidad no quisieron atenderla. El sistema completo le falló, según cuenta su madre.

Desde 24 Horas solicitamos los informes de las denuncias realizadas por la víctima a Carabineros, pero al cierre de la edición de 24 Horas Central de este lunes, no se obtuvo una respuesta, solo confirmaron tener información de una de estas que data de enero del presente año, pero de las demás no se refirieron.

"Delito de maltrato habitual existe. La posibilidad de perseguir las lesiones, los insultos reiterados, la violencia económica existe en nuestro sistema judicial. El problema es que las mujeres están solas. Puede ocurrir que hagan una denuncia, el parte se demore cinco o 10 días, y hasta entonces no se tome ninguna medida cautelar. Puede que el tribunal decrete dicha medida pero no se cumpla de inmediato, entonces lleguemos tarde, entonces es todo el aparataje funciona mal", explicó Rebeca Zamora, abogada y académica de la Universidad Central.

Otra de las denuncias interpuestas por Francisca, que no es manejada por Carabineros, avanzó en los tribunales y el agresor fue formalizado en 2019, donde en dicha instancia se decretó una orden de alejamiento para el sujeto, pero él jamás la respetó.

Rosa Elena exige justicia para su hija

En los últimos 12 días, Rosa Elena ha recorrido distintos programas de televisión, ha grabado videos y contestado mails de distintas personas, hasta de desconocidos como nosotros, solo con el afán de hacer justicia. Ella no quiere una "Ley Francisca", quiere que todo en el sistema se reestructure, "porque nunca ha habido un castigo ejemplar", explicó.

Francisca vivió episodios de epilepsia, su lupus se agravó y sufrió parálisis facial, pero a pesar de ello, hasta el día que se quitó la vida, su agresor la continuó llamando.

"Hay veces que lamentablemente fallan las medidas cautelares, es por eso también que está en Comisión Mixta y hago un llamado al Congreso, es que hagamos realidad el monitoreo telemático, que nos va a permitir en casos que ya hay denuncias y se está llevando un juicio adelante, poder ponerle tobillera electrónica a aquellos agresores que son un peligro, no solo para las mujeres sino también para la sociedad. Estamos trabajando en eso, indudablemente todo es perfectible", indicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

El próximo 27 de abril se realizará un procedimiento simplificado del caso ocurrido en 2019, el cual se aplica cuando las penas no exceden los 540 días de presidio. Si el agresor reconoce su responsabilidad en los hechos, la pena podría ser incluso más baja. Todo esto, dos años después de que Francisca se atrevió a denunciar.