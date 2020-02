144 intersecciones semaforizadas han sido reparadas tras estallido social: 26 se encuentran en la RM

24Horas.cl Tvn

04.02.2020

Un total de 144 intersecciones semaforizadas han sido reparadas por los municipios y el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tras los ataques sufridos desde octubre pasado y que provocaron desperfectos en 382 puntos a nivel nacional.



Pese a esto, 41 intersecciones han sido nuevamente “vandalizadas”, 26 de las cuales se encuentran en la Región Metropolitana.



Según el balance entregado hoy por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S), José Luis Domínguez, dichos cruces han sido atacados 130 veces. La intersección de Avenida Santa Rosa con Américo Vespucio, en La Granja, es el lugar más crítico, debido a que ha sido revandalizado hasta 20 veces.



“Desde octubre pasado, los municipios y el gobierno han estado reparando constantemente diversos cruces semaforizados del país. Lamentablemente, hemos observado que muchos de ellos se han vuelto a vandalizar, incluso hasta 20 veces. Los más perjudicados con este tipo de hechos son finalmente las personas, que se ven expuestas a mayor congestión, demoras en sus desplazamientos e inseguridad al momento de cruzar, en especial los usuarios más vulnerables como los peatones y ciclistas”, señaló el ministro (s) Domínguez.

De acuerdo a las cifras, 28 de las 41 intersecciones revandalizadas se encuentran en las llamadas “zona cero” de las regiones Metropolitana, Antofagasta, O’Higgins y Los Ríos.



El ministro (s) Domínguez añadió que, de las 7.054 intersecciones semaforizadas que existen en el país, 317 están apagadas, de las cuales, 121 están en la Región Metropolitana.





Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, llamó a tener precaución en los cruces que no cuentan con semáforos. “Ante la ausencia de semáforos y señales de tránsito, es importante conocer algunas reglas establecidas en la ley de tránsito: la regla de la mano derecha indica que el vehículo que aparece por el lado derecho tiene la preferencia. Sin embargo, el llamado a todos los automovilistas, ciclistas y peatones es a tomar precaución y, en caso de los autos, llegar al cruce a una velocidad razonable y prudente para no poner en riesgo a los usuarios más vulnerables”, indicó.



Además, según datos de Conaset, no se han registrado fallecidos en las intersecciones sin semáforo. Sin embargo, se recomienda adoptar una conducta de autocuidado y prevención.