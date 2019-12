18 clínicas deberán pagar en total cerca de $300 millones en multas por no notificar patologías AUGE a pacientes

24Horas.cl TVN

20.12.2019

La Superintendencia de Salud informó que 18 clínicas deberán pagar más de 11.000 UF ($300 millones) en multas por no notificación de patologías AUGE.



Tras un proceso de fiscalización, la superintendencia detectó una serie de deficiencias en la notificación a pacientes que tenían alguna de las 85 patologías cubiertas por el AUGE.



Las sanciones, que van desde las 500 a las 1.000 UF en cada clínica, dan cumplimiento a la medida 21 de la Política Nacional de Medicamentos.



El superintendente (s) Patricio Fernández explicó que “las clínicas tienen la obligación de informar al paciente en caso que encuentren alguna de las 85 patologías”, y agregó que “las garantías en salud no son elegibles, debe cumplirse con lo establecido en el decreto”.



Para el superintendente (s), resulta muy importante que las clínicas sean rigurosas en este punto, porque impacta en forma importante al bolsillo de los ciudadanos. “Estamos hablando, por ejemplo, de que la gente está pagando hasta 8 veces más ocupando su plan complementario, lo que es incomprensible”, dijo.



La autoridad finalizó señalando que las fiscalizaciones en esta materia continuarán y que, en caso de reincidencia, "procederemos con la suspensión para que dicho recinto no pueda otorgar futuras prestaciones AUGE”.



El detalle de las sanciones es el siguiente:



CLÍNICA BUPA SANTIAGO 1.000 UF



CLÍNICA TABANCURA 500



HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA 500



HOSPITAL CLÍNICO FUSAT 500



CLÍNICA UNIVERSIDAD PUERTO MONTT 1.000



CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO 500



CLÍNICA PUERTO VARAS 500



CLÍNICA SAN CARLOS APOQUINDO 1.000



CLÍNICA RED SALUD IQUIQUE 500



CLÍNICA BUPA REÑACA 1.000



CLÍNICA RED SALUD PROVIDENCIA 500



HOSPITAL PADRE BERNABÉ DE LUCERNA 1.000



HOSPITAL CLÍNICO MUTUAL DE SEGURIDAD 500



HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO 500



CLÍNICA LAS CONDES 500



CLÍNICA DAVILA 500



CLÍNICA VESPUCIO 500



CLÍNICA BICENTENARIO 500 UF



24Horas.cl con información de Aton Chile