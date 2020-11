18 mil funcionarios de la salud inician paro indefinido: "Nuestra gente está sentida"

Además, la Fenats rechazó las palabras del subsecretario Dougnac sobre la muerte de una trabajadora por COVID-19, indicando que "no hay gente más preparada que la gente de la salud".

23.11.2020

Este lunes, más de 18 mil trabajadores de la salud iniciaron un paro indefinido debido a que no han tenido una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo respecto de sus solicitudes.

Óscar Riveros, secretario general de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (FENATS) Nacional Metropolitana, explicó en conversación con 24 AM, que la problemática se arrastra desde hace muchos años, puntualizando que la deficiencia del área "es endémica y sistematizada en cada gobierno de turno".

"Después de 40 reuniones con las autoridades de Gobierno, no hemos conseguido nada. Una cosa es no conseguir nada y otra cosa es prometer y no cumplir nada. Eso es lo que nosotros estamos alegando y nuestra gente está muy sentida", aseveró.

Aseguró que el Ejecutivo se comprometió "a un bono de reconocimiento por la pandemia, que eso tiene un efecto sobre los trabajadores, no sólo económico, sino que también en salud, principalmente en salud mental".

Asimismo, otra de las promesas incumplidas denunciadas es el "bono trato usuario", que se paga cada 30 de noviembre y que divide a los hospitales en tres categorías, dependiendo de la calificación obtenida por la atención.

"El ministro anterior y actual se comprometieron a enviar una indicación para que este año a todos los hospitales se les pagara en el tramo 1 de excelencia",explicó.

Por último, enfatizó que aunque el paro tiene carácter de indefinido, mientras más días pasen sin una respuesta concreta del Gobierno, más días pasarán con sus funciones suspendidas.

CRÍTICAS A DICHOS DE SUBSECRETARIO POR MUERTE DE MÉDICO

Por último, Riveros criticó duramente los dichos del subsecretario de Salud, Alberto Dougnac, quien lamentó el fallecimiento de la médico Carol Ortiz, intensivista del Hospital Clínico Eloísa Díaz de La Florida, asegurando que “era una mujer joven, sana, bajó la guardia, y contrajo la enfermedad fuera del hospital".

Por ello, desde Fenats dijeron que "rechazamos rotundamente los dichos del subsecretario respecto de la muerte de la doctora de este hospital, donde él dice que ella bajó la guardia y se descuidó. No hay gente más preparada que la gente de la salud".