Año Escolar: 30% de los colegios abrió sus puertas para clases presenciales según el Ministerio de Educación

Agencia Aton

02.03.2021

Durante la jornada de hoy, el Ministerio de Educación registró un total de 2.470 establecimientos educacionales a nivel país, que abrieron sus puertas para recibir de forma presencial a sus alumnos en el inicio oficial del año escolar 2021.



El número de colegios representa un 30% de los establecimientos nacionales emplazados en comunas que no se encuentran en cuarentena, los cuales cumplen con condiciones sanitarias que les permiten retomar la educación en salas.



El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se mostró satisfecho por el balance del primer día, señalando que "estamos contentos de ver cómo en el inicio del año escolar, en todas aquellas comunas en donde se dan las condiciones sanitarias, aquellas que no están en cuarentena, el 30% de los establecimientos educacionales ha vuelto a abrir sus puertas”.



Desde la entidad ministerial anunciaron que este miércoles otros establecimientos abrirán sus puertas, incluyendo a la mayoría de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y de los establecimientos de educación parvularia.



Cabe recordar que el Mineduc proyectó que para la primera semana del año escolar, un total de 3.300 colegios a nivel país, que corresponden a un 40% de los establecimientos, podrán retomar las clases presenciales.



En tanto, en el caso de la Región Metropolitana, 1.016 establecimientos educacionales volvieron a recibir alumnos, configurando un 45% del total de recintos educativos de la región.



Por esto, el ministro Figueroa indicó que otros establecimientos se van a incorporar a medida que pasan los días, recordando “que este es un proceso gradual, flexible y voluntario para las familias”.



“El esfuerzo que todas las comunidades educativas están haciendo para que los padres puedan libremente optar por enviar a sus hijos a actividades presenciales es muy relevante y debemos hacer de ese esfuerzo una causa común”, agregó el secretario de Estado.

Críticas desde el Colegio de Profesores

No obstante a ello, desde el Colegio de Profesores indicaron que la cantidad de alumnos que acudieron a clases presenciales no constituye ni el cinco por ciento del total del alumnado. Por su parte el presidente del gremio, Carlos Díaz indicó a 24 Horas que "no están las condiciones en el mes de marzo y habría que ver de abril en adelante".

Asimismo, Díaz se refirió a los protocolos de funcionamiento interno en los colegios y las restricciones para los niños, indicando que "desde varios colegios nos han llamado y nos han dicho que ha costado mucho controlar esta lógica de no estar con otro compañero, no abrazarse (...) si entre los adultos nos cuesta, piense usted cómo va a ocurrir eso con nuestros estudiantes".

Cabe recordar que durante la tarde de este mismo lunes se confirmaron casos de COVID-19 en dos establecimientos de la Región Metropolitana; el Colegio Alto Maipo de Isla de Maipo y el Instituto de Humanidades Luis Campino de Providencia.