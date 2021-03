Tras manifestaciones de este viernes: 63 personas fueron detenidas y 11 carabineros lesionados

Agencia Aton

06.03.2021

Durante la jornada de ayer se vivió una de las manifestaciones más violentas de las últimas semanas, enmarcada esta vez en el contexto de una "Huelga General" convocada por diversas agrupaciones en redes sociales, con el centro de Santiago como destino.



A partir de las 17:00 horas, los grupos se congregaron en los sectores aledaños a La Moneda y en Plaza Baquedano para manifestarse, lo cual produjo cortes de calle, diversos desvíos preventivos y forzados, además de la presencia de personal de Control del Orden Público, que buscó dispersar a los manifestantes con carros lanza aguas y lanza gases.

Manifestantes incendian estatua de general Baquedano en Plaza Italia Leer más



No obstante, el actuar policial no pudo evitar hechos de violencia como un acto incendiario en la estatua del general Manuel Baquedano, además de la quema de un microbús en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los hechos delictuales en la protesta dejaron un saldo de 63 detenidos, además de 11 efectivos de Carabineros lesionados en enfrentamientos.



Según el jefe de zona Metropolitana de Carabineros, general Enrique Monrás, "en el sector Plaza Baquedano a las 17 horas comenzaron los desórdenes. Eran 300 personas en un inicio, aumentando a cerca de 500 o 600", los cuales terminaron concentrados en el centro de la plaza, lugar donde producto de un neumático encendido, se originó el fuego en la estatua, la cual a eso de la medianoche, fue reparada por una empresa particular.

Del total de detenidos a nivel nacional, 39 fueron por desórdenes graves, 10 por instalación de barricadas, 3 por lanzamiento de artefactos incendiarios y 9 por delitos contra la Salud. 3 de los 61 detenidos registran 32 detenciones anteriores. pic.twitter.com/UoAkQTlz8J — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 6, 2021

Sobre la quema del bus del sistema RED, el teniente Patricio Caamaño, Oficial de Ronda de la Prefectura Rinconada, informó que el hecho se registró en Pedro Aguirre Cerda, en la intersección de calles Departamental esquina Cerrillos.



"Resultó quemado en su totalidad por personas que habían realizado barricadas incendiarias", sostuvo el uniformado.