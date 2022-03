66 años subiendo cerros: "bisabuelo montañista" celebrará sus 82 años escalando

24Horas.cl Tvn

06.03.2022

La próxima semana, el denominado "bisabuelo montañista", quien es famoso en redes sociales, celebrará sus 82 años de vida subiendo el cerro Pintor en Lo Barnechea, a 4.180 metros de altura.

Se trata de Julio Sarno, un descendiente de italianos que lleva 66 años haciendo trekking, quien tenía planeado festejar haciendo el circuito a Torres del Paine, pero la línea aérea modificó de forma unilateral su itinerario y "así perdía la finalidad", indicó a LUN .

"Este 2022 cumplo 66 años subiendo cerros. Desde 1956 salí con regularidad, siempre que mis horarios de trabajo en el despacho de energía eléctrica lo permitían. Mantuve la regularidad y estuve haciendo alta montaña hasta poco antes de los 70 años, cuando hacía sobre 5.000 (metros de altura)", comentó el hombre, quien es padre de cinco hijos, abuelo de 13 y bisabuelo de dos niñas.

Sarno registra en su cuenta de instagram @juliosarno cada cumbre que sube y también contó al medio que, la mayoría de las veces, es recibido con aplausos por los otros practicantes de trekking en las cimas.

El octagenario, quien estuvo privado de realizar esta actividad durante un año y medio producto de las cuarentenas, también detalló cuáles han sido sus secretos para continuar activo, siendo el más importante "mantener el espíritu de niño, sin importar la edad".

"Una de las condiciones es mantener la regularidad, y también el estado físico haciendo ejercicio; cuidándose en la alimentación, no trasnochar, no tomas licores, no fumar, esencialmente no fumar. Yo siempre he hecho deporte, entre 1953 a 1960 jugué en las divisiones inferiores de Audax Italiano. Cuando me tomo una copa de vino para celebrar en algún evento, dejo la mitad. Y algo esencial: mantener el espíritu de niño, sin importar la edad porque eso rejuvenece", contó.