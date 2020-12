"A nadie se le podría ocurrir": Ex presidente de la Sochimi llama a no viajar a la Araucanía para ver el eclipse

Agencia Aton

01.12.2020

El doctor Tomás Regueira, ex presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Interna (Sochimi), hizo un llamado a no viajar a la Región de La Araucanía luego de que el Gobierno anunciara que está ideando un plan para evitar nuevos contagios de COVID-19 durante el eclipse total que se verá en su totalidad en la zona el próximo 14 de diciembre.



Si bien el ex presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva valoró que esté en carpeta un protocolo sanitario para el evento natural, manifestó en Radio Universo que “todos estamos esperando ver las medidas que va a tomar la autoridad en torno al eclipse de forma más clara. En el sur hay varios problemas, sigue con una tasa de casos por 100 mil habitantes muy altas, sigue con un R, o sea se contagia más de una persona por cada infectado, y la pandemia está en expansión aún”.

“Temuco está incluso en cuarentena, por lo tanto, qué más decir. Uno no haya cómo decirlo, ¿cómo se le ocurre pensar ir a ver el eclipse al sur de Chile hoy?, a nadie se le podría ocurrir eso, por el respeto a la misma gente, que quiere reactivar su economía, pero vamos a ir a infectar y a infectarnos, no tiene ningún sentido”, añadió.



Sobre las posibles medidas, Regueira apuntó que “esperaría la responsabilidad, que se apliquen las fiscalizaciones, porque tú no puedes viajar a una comuna en fase 2 o fase 1, por lo tanto, que se apliquen las fiscalizaciones, los cordones sanitarios y que la gente entienda que también la responsabilidad es personal”.



“Uno espera que entiendan todos (autoridad y comunidad), que hospitales no van a dar abasto si no hay una conducta responsable y la fiscalización es suficiente para que no se den aglomeraciones indeseadas” en Temuco, Los Ríos y otras zonas del sur”, complementó.

