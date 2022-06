A partir de hoy: más de 1,8 millones de pases de movilidad fueron bloqueados

Agencia Aton

01.06.2022

El Ministerio de Salud informó que a partir de la jornada de este miércoles, más de 1,8 millones de pases de movilidad fueron inhabilitados por no contar con la cuarta dosis contra el COVID-19.

De acuerdo al calendario del Minsal, los afectados por la medida, ya recibieron su tercera dosis hace seis o más meses, por lo que, por su seguridad y la del resto, ya deberían contar con la cuarta inyección.



Cabe mencionar que, si alguna persona recibió alguna de la tres primeras dosis durante este 2022, no se inhabilitará su documento, pues debe pasar un semestre desde la última inoculación para que alguien se vea afectado.



La cifra del Ministerio de Salud arrojó 1.876.287 personas, mayores de 18 años, que tienen pendiente su cuarta dosis.



Para evitar el bloqueo del documento, que actualmente permite entrar a diversos espacios públicos y eventos, los últimos días se ha registrado una gran cantidad de personas acudiendo a los centros de vacunación.



La medida, sin embargo, no fue bien recibida por los trabajadores del rubro gastronómico. Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, señaló que piden al Gobierno "buscar, en esta etapa de la pandemia, otras alternativas para incentivar a vacunarse y no solo el que las personas no puedan entrar al interior de un restaurante".

Esto, ya que la falta de pase de movilidad, impide a las personas entrar a comer a un restaurante, según las instrucciones de Salud.



"Desde el sector gastronómico siempre hemos colaborado con la autoridad. En el tema del Pase de Movilidad, hemos sido un actor importante para que las personas tengan un incentivo para vacunarse, pero también pensamos que somos un sector, el único prácticamente, que estamos obligados a exigir esta herramienta", reclamó Picallo.



En las últimas 24 horas se registraron 6.721 nuevos casos de COVID-19 y cinco decesos por la enfermedad.