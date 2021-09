A personas fallecidas por COVID-19: Por primera vez que se conmemora el Día de la Condolencia y el Adiós

24Horas.cl Tvn

Este domingo 5 de septiembre se conmemoró por primera vez en nuestro país el Día de la Condolencia y el Adiós en honor a las personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Por ello en varios puntos del país se realizaron velatones y minutos de silencio por parte de los funcionarios de salud a las más 37.090 personas fallecidas por COVID-19.

En Santiago, alrededor de 100 funcionarios de la Posta Central llegaron con velas para simbolizar y recordar a quienes enfermaron por COVID y fallecieron a raíz de la enfermedad, ceremonia que culminó con el sonido de la sirena de Bomberos.

En tanto, en las últimas 24 horas han sido 23 familias que han perdido a un ser querido producto de la pandemia.

Fue el 3 de marzo del 2020 cuando llegó a territorio nacional el primer caso de COVID-19 y el 21 de marzo cuando falleció la primera persona producto del virus, una mujer de 82 años que residía en la coomuna de Renca.

Hoy tras 18 de meses de luto, su nieto, Gonzalo Lozano, nieto de la primera mujer que falleció en nuestro país por COVID, recuerda que "era pura risa y puro amor, el último día que la vimos fue un miércoles y el sábado nos dicen que falleció".

No obstante, han sobrevivido 1 millón 500 personas que han tenido COVID-19 y por ello la Presidenta del Colegio Médico, Francisca Crispi, agrega que "tenemos que cuidarnos para que no nos pase de nuevo, que no tengamos urgencias colapsadas, tenemos que recordar lo que nos h costado como país y ser responsable para que no vuelva a ocurrir".