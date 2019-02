A pocos días de que comience el año escolar: El boom de los After School

Estas entidades enfocadas en menores de entre 5 y 12 años, se han ido convirtiendo en una gran alternativa a la hora de cuidar a los niños después de clases. No se trata de instituciones educacionales, sino que de guarderías donde pueden hacer las tareas y jugar.

27.02.2019

Con la llegada de marzo y el ingreso a clases de los más pequeños, muchos padres no saben con quién dejar a sus hijos después de la jornada escolar, cuando ellos aún no llegan del trabajo. Si no cuentan con la ayuda de algún familiar, esta situación se convierte en un verdadero dolor de cabeza.

Una solución a este problema habitual, son los denominados After School. Se trata de una alternativa que en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo a lo largo de todo Chile, debido a las largas jornadas laborales y horarios escolares que no coinciden con el de los padres.

"No son instituciones educativas, sino guarderías que se dedican a cuidar a menores, generalmente de entre 5 y 12 años, apoyando a los padres en su custodia temporal con espacios de recreación, relajación y apoyo en tareas escolares", señala Helia Fuentealba, dueña de Bees After School, en la comuna de Ñuñoa.

Mayor interacción social entre niños y mejor tiempo calidad con los padres son algunas de las ventajas que destaca Fuentealba a la hora de preferir un After School por sobre otras alternativas. "Los niños criados con abuelas o nanas tienden a ser menos independientes, más mimados y poco sociables. También resulta ser una alternativa más económica", enfatiza.

Por su parte, Marta Morales, quien tiene a su hija en Bees After School, afirma que este servicio no solo representa una ayuda diaria en el cuidado de su pequeña, sino que también representa para ella una tranquilidad: "Mi marido y yo trabajamos durante todo el día y Colomba sale a las 14:00 horas del colegio, por lo que para nosotros era un problema no contar con quien la cuidara. Bees ha significado tener tranquilidad y seguridad para nuestra hija en un entorno confortable, cuidado y donde termina de botar todas las energías", sostiene.

En cuanto a las tarifas, en el caso de este After School varía entre los $120 mil y los $280 mil mensuales, en régimen de media jornada. Generalmente incluyen juegos, sala de tareas y otros servicios que van caracterizando a cada una de estas entidades privadas.