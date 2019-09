Abogado de Arias: "Es inaudito solicitar la remoción de un fiscal por las cosas que se le imputan"

Sebastián Mora

25.09.2019

Marcos Contreras, abogado del suspendido fiscal Emiliano Arias, aseguró que con la solicitud de remoción planteada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, se podrá demostrar la inocencia de su defendido, y que solo podrían notificarse faltas de carácter leve.

En entrevista con el Canal 24 Horas, Contreras remarcó que "es inaudito solicitar la remoción de un fiscal por las cosas que se le imputan", argumentando que estos corresponden a situaciones que, en caso de haber ocurrido, son menores.

"Lo que se dijo es que el fiscal Arias no habría ayudado a una fiscal durante una audiencia que era de mediana complejidad", explicó.

Agregó que los argumentos esgrimidos por la máxima autoridad del Ministerio Público "son faltas administrativas bastante menores".

"No creo que ocurra, pero la posible remoción sería un gran golpe para el Ministerio Público", enfatizó Contreras, sentenciando que "todas las acusaciones de probidad fueron descartadas".

Recordar que el propio Arias aseguró que con el proceso "se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran".

"Yo soy fiscal hace más de 19 años. He perseguido a delincuentes durante toda mi carrera, he sido amenazado de muerte, estuve nueve años con protección policial permanente y nunca me amedrenté. Estas resoluciones ilegales y arbitrarias no me va a amedrentar, y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia", agregó.