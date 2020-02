Abogado de fiscal Moya tilda de "vaga" la querella presentada por Arias

24Horas.cl TVN

18.02.2020

Marcelo Hadwa, el abogado defensor de Sergio Moya, se refirió a la querella presentada por Emiliano Arias en contra de su representado.



En conversación con Emol, Hadwa explicó que asumió la defensa del persecutor hace sólo unos días, por lo que aún no estudian la querella a fondo.



Aún así, el doctor en Derecho Penal señaló que la acción del fiscal regional de O'Higgins "no se fundamenta en antecedentes sólidos. Las imputaciones que se realizan son bastante vagas y no dan cuenta de situaciones de comisión de delitos".

En la misma línea, el abogado reiteró la inocencia de su representado, por lo que este lunes presentó un recurso de reposición ante el 7° Juzgado de Garantía con el fin de revertir la admisibilidad de la querella presentada el pasado viernes.



"Refiere a algunos posibles vicios de fondo y forma que podría tener la querella y por la que debería ser declarada inadmisible. También por lo curioso que resulta que un fiscal regional esté a la vez actuando como querellante en una causa (...) la calidad de fiscal no se desdobla", explicó Hadwa.



Según el abogado de Moya, con la acción presentada por Arias "se puede generar el absurdo que el fiscal que lleve la causa decida no perseverar y en cambio el fiscal Arias va a concurrir señalando que no, que se debe continuar (...) Y otra situación más compleja es que los hechos que se describen parecieran haber ocurrido en Rancagua. Si el tribunal de Santiago se declara incompetente, la causa se va para allá y él va a ser jefe de zona y querellante".



"Él no es legitimario activo para presentar este tipo acciones", sentenció.



Recordemos que la defensa del fiscal Emiliano Arias presentó acciones legales en contra del fiscal Sergio Moya, el exfiscal Pablo Gómez, y todos quienes resulten responsables de tráfico de influencias, violación de secretos y obstrucción a la investigación.

