Abogado de Mañalich: "Jamás se ha manipulado una cifra, jamás se ha acomodado una cifra"

Agencia Aton

08.10.2020

El abogado del exministro de Salud Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, denunció un "esfuerzo por introducir información y elementos falsos", luego de que Ciper Chile diera a conocer los testimonios de la ex funcionaria del Minsal Andrea Albagli y de la actual jefa de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.



Mientras Albagli dijo que desde el gabinete de Mañalich pidieron manipular las cifras, Acevedo señaló que en los informes epidemiológicos la cifra de contagiados por covid-19 debía "ajustarse" para calzar con las comunicadas diariamente por el ex titular del Minsal.



"Yo quiero ser bien categórico en esto, aquí hay un esfuerzo por introducir información y elementos falsos o que distorsionan, en definitiva, la realidad de los hechos", comentó Zaliasnik en entrevista con ADN Radio.

"El ministro fue muy claro en este sentido en la Cámara de Diputados al exponer. Las fuentes de información con que contaba nuestro país al inicio de la pandemia y hasta bastante avanzado la misma -y probablemente incluso todavía- tenía muchas precariedades, muchas fragilidades y muchas falencias que hubo que corregir en el camino. Jamás se ha manipulado una cifra, jamás se ha acomodado una cifra", afirmó.



"El uso de la expresión manipular o manipulación es una absoluta falsedad, por eso dije, desde el principio, lo desmiento y por eso dije que estamos estudiando y vamos a estudiar las acciones legales contra cualquiera que quiera introducir información falsa en un expediente, en una causa o en una investigación penal", agregó el abogado que defiende a Mañalich en la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su eventual responsabilidad en las muertes por covid-19 ocurridas en su comuna al principio de la pandemia.



Para Zaliasnik, en este caso existe una instrumentalización del sistema penal, solo con fines políticos. "Lo que ocurre aquí es un tema muy claro y también en la misma nota de Ciper hoy día lo refleja. Yo sé que no hace bien a la voluntad popular o de la opinión pública cuando uno también critica a veces algunas labores incluso de los periodistas, en el sentido de que a veces pienso que no actúan con el mismo escepticismo cuando se trata de juzgar todas las situaciones", indicó.



"El periodista de Ciper Chile Nicolás Sepúlveda, es el testimonio que ocuparon en la acusación constitucional en la comisión investigadora del día de anteayer, que fue desmentido en el manejo de las cifras y de su información por Danuta Raj, por muchas personas a lo largo no solo en la investigación penal, también en la comisión de la acusación constitucional", advirtió Zaliasnik.

"Cuando aparece este tipo de reportajes acomodaticios -añadió- o estos testimonios como el de la activista de Revolución Democrática (Andrea Albagli) el día de ayer, esta niña que renunció y que acusaría esta expresión manipulación, de cara a la acusación constitucional que se vota el día martes, uno no puede omitir, obviar la coincidencia".



"Aquí no es cualquier persona la que está reporteando, no es cualquier persona la que está informando, no es cualquier persona la que está declarando. Son personas que están íntimamente vinculadas con una posición crítica al manejo de la pandemia por parte del ministro Mañalich y de las autoridades en su momento, lo que me parece legítimo (...) pero lo que me parece inaceptable de alguna manera es hacer de esas críticas un juego político, manosear en este sentido el dolor de las personas que han sido víctimas de la pandemia", argumentó.



"Y esto es súper importante, porque cuando tú tienes figuras políticas como el alcalde Jadue, como el senador Navarro, que son los que patrocinan en definitiva las acciones penales que se están llevando a efecto en este minuto, sin que uno logre identificar en dónde está el delito que se está imputando, lo que tú descubres es que hay un uso instrumental del sistema penal solamente con fines subalternos, con fines políticos y eso es muy grave", sostuvo.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO

Consultado por la negativa del Ministerio de Salud a entregar los correos electrónicos del exministro Mañalich a la Fiscalía, Zaliasnik defendió la posición adoptada por el actual secretario de Estado Enrique Paris.



"Lo que hace el ministro Paris es ejercer un derecho, un derecho que está en el artículo 209 del Código Procesal Penal. Cuando se recaba información, cuando se recaba una medida instrusiva respecto de una autoridad de un ministerio, de un exministro en este caso, es fundamental -y por eso lo contempló así el legislador- cerciorarse de que se recabe la información precisa y exacta que se requiere. Es decir, que el Ministerio Público precise lo que está buscando y no que, como dijo por ahí una autoridad, el vocero de Gobierno, haga pesca de arrastre", planteó.



"Nadie tiene ningún problema en que se recaben los correos específicos que se requieren. Si el Ministerio Público hubiese solicitado exclusivamente los correos que guardan relación con el manejo de estadísticas de la pandemia, por ejemplo, habría sido una petición acotada como lo hace muchas veces el Ministerio Público, y no una búsqueda al bulto", aseguró el abogado defensor.

"Entonces, cuando hay antecedentes que guardan relación con la seguridad nacional, cuando hemos visto que el Ministerio Público no da garantías en términos de asegurar que no se filtre la información -porque esto yo creo que ya es un tema endémico del Ministerio Público- en definitiva es correcto que el ministro Paris haga uso de un derecho que consagra la legislación", agregó.



"Quien ejerce un derecho -prosiguió- no ofende a nadie. Esto es una democracia, en una democracia los ciudadanos tenemos derechos, no tenemos por qué renunciar a nuestros derechos. Yo no entiendo esa mirada totalitaria, si aquí no hay nada malo ni nada dramático. Si la Corte Suprema puede resolver en uno u otro sentido".



"El Ministerio Público no está por encima de la ley. El Ministerio Público puede pedir selectivamente lo que quiere, pero no puede pedir todo al voleo o en pesca de arrastre", recalcó Zaliasnik, insistiendo en la falta de objetividad de la Fiscalía.



"Nosotros hemos dado cuenta desde el principio de la falta de objetividad con que ha actuado en este caso el Ministerio Público, no voy a levantar de nuevo esa polémica. El Ministerio Público no citado siquiera al ministro Mañalich a declarar, como lo ha hecho con otras personas. No le ha pedido ningún antecedente, es decir está trabajando con una visión de túnel que solamente guarda relación con la tesis de los abogados querellantes", estableció.



"En un estado de derecho las funciones del Ministerio Público tienen límites. Cuando los límites no se respetan, el Ministerio Público deja de actuar con objetividad y, cuando se deja de actuar con objetividad, uno tiene recursos y cuando uno ejerce esos recursos no ofende a nadie y estamos esperando que la Corte Suprema se pronuncie", reiteró.



"El Ministerio Público no debe ser partidista, no debe prestarse para alimentar una acusación constitucional, ese no es su rol. El Ministerio Público está para investigar delitos, el Ministerio Público no nos ha dicho todavía qué delitos está investigando", sentenció el abogado de Mañalich.