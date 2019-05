Absuelven a gendarmes juzgados por parto engrillado de Lorenza Cayuhan

El tribunal consideró que la fiscalía y los querellantes no lograron acreditar el dolo eventual o directo por parte de los funcionarios.

24Horas.cl TVN

16.05.2019

El Juzgado de Garantía de Concepción absolvió este jueves a los tres gendarmes procesados por el parto de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan el pasado 14 de octubre de 2016, mientras estaba engrillada.

La Fiscalía imputaba a Christian Pino, Andrea Concha y a Cristina Segundo por el delito de vejaciones injustas, pero la justicia determinó descartar culpabilidad. Esto, por considerar que la fiscalía y los querellantes no lograron acreditar el dolo eventual ni el dolo directo de los gendarmes.

Además, el juez Johann León apuntó a la extemporaneidad de la norma de vejaciones injustas que en Chile no está vigente.

"Debemos ampararnos, en la construcción de este delito, en lo que incluso señala el derecho comparado traído por la defensa en cuanto a lo que ocurrió en Argentina, en que sólo se habla de vejámenes; ni siquiera se agrega el "injusto". O sea, hay menor exigencia", planteó.

Agregó que "señala la doctrina unánime que la exigencia es de dolo directo, ya que es imposible dejar a un tercero con ningún otro propósito que no sea el que implica este tipo de dolo, y no ha logrado ser probada esta circunstancia, por lo que no le queda otra alternativa al tribunal, desde el punto de vista penal, de emitir un veredicto absolutorio".

El hermano de Lorenza, José Cayuhan, sostuvo que "desde el comienzo nosotros no esperábamos nada positivo, y hoy día se concretó lo que pensábamos todos: el juez puso, prácticamente, como víctimas a los gendarmes que estaban acusados".

Agregó que van a estudiar las posibilidades que tienen "y seguir tratando de buscar un poco de justicia en un país lleno de tanta injusticia", sostuvo.

La lectura de la sentencia absolutoria se realizará el domingo 26 de mayo a las 14.30 horas y la Fiscalía esperará a conocer el fallo completo para tomar alguna decisión. Desde la familia Cayuhan evaluarían realizar una demanda civil para conseguir una indemnización.