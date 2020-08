Abuso infantil en Tiktok: Padres de la víctima acusan a la Fiscalía por mala atención cuando quisieron denunciar

24Horas.cl Tvn

20.08.2020

"Se puede señalar que se trata de un abuso sexual crónico, reiterado en el tiempo y que tiene larga data", sostiene el efectivo Francisco Ceballos, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, sobre el caso conocido a través de la red social Tiktok de José Collío, un hombre de 61 años que aparece en un video aparentemente tocando las partes íntimas de una nieta de su pareja bajo las sábanas de su cama.

El sujeto fue formalizado luego que una niña de siete años lo grabó acostado con su hermana de 11.

Al ver que el hombre estaba detenido y que por fin tomaron en cuenta una denuncia que había sido interpuesta el 17 de julio, los padres de la víctima rompieron el silencio. Ellos jamás sospecharon de él, ni de la relación tan cercana que tenía con la niña.

: Denunciado en TikTok: Imputado es dejado en prisión preventiva por abuso sexual Leer más

En conversación con 24 Horas Central, el padre sostuvo que el hecho de que las niñas "se hayan visto en todas las redes sociales, en todo el país o en todo el mundo, nos tiene bastante incómodos, preocupados porque fue demasiada la exposición de ellas". Agregan que los videos fueron subidos por la hija más chica por casualidad.

"Toda persona con cinco dedos de frente va a entender que ahí hubo abuso", manifiesta la madre.

ABUELA MATERNA DEFIENDE A SU PAREJA DE ACUSACIONES

Una de las declaraciones que ha llamado la atención es la de la abuela paterna de las niñas y pareja del acusado, quien dijo que pone las manos al fuego por él: "Yo sé que no es así". Su hijo, el padre de la menor, no quiso referirse directamente a los dichos de su madre, aunque igual sostuvo que "no siento nada. Ella tendrá su conciencia, ella tendrá que pensar y ver cómo está actuando, pero ella sabe que perdió".

: Abuso denunciado en TikTok: Defensoría de la Niñez valora detención del imputado y hace llamado para evitar viralizaciones Leer más

En tanto, la madre de la víctima piensa ahora que "yo no sabía que hacer regalos era, en el fondo, entregarle el cuerpo de la niña. Ahora uno entiende por qué cuando nosotros íbamos a la feria, ella se quedaba ahí".

Collío era muy conocido en el barrio, donde se caracterizaba por ser amable, solidario y tranquilo. Por ello, sus vecinos quedaron impactados, además, al enterarse que tenía otra denuncias por abusos del año 2009. A partir de ello, la pregunta que se hacen los padres ahora es qué habría pasado si no se viralizan los videos.

Respecto a ese tema, el padre de la menor recuerda lo que pasó cuando intentó denunciar por primera vez: "He llamado a la Fiscalía, me han retado. Después me dijeron que debía hacerlo en forma indirecta porque ella es menor de edad, lo hice y me quedaron de llamar a la semana siguiente... fui súper mal atendido, me lo dieron casi de mala gana".

Lo cierto es que ahora Collío fue formalizado por abuso sexual reiterado, y quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad.