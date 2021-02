Magdalena Vergara, abogada y presidenta de la fundación, sostuvo además que "si salen alcaldes, otras autoridades o profesores diciendo que no es posible volver a clases, eso va generando mayor incertidumbre, y no aporta generar la confianza que necesitan las familias".

Acción Educar y posible falta de vacunas en profesores: "No es impedimento para volver a clases"

02.02.2021

El Ministerio de Educación indicó que la vuelta a clases será el 1 de marzo, fecha elegida luego de considerar a los profesores dentro del 30% de prioridad para recibir el antídoto contra el COVID-19.

Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, señaló respecto al retorno a las aulas que "debe existir un proceso de fuerte diálogo dentro de la comunidad educativa, en directivos, profesores, estudiantes y apoderados, para que las medidas puedan ser las adecuadas".

Por otra parte, respecto a la creación de mesas de diálogo, como la que propuso la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, Vergara declaró que "tiene que darse dentro de cada escuela, y eso no lo va a reemplazar ninguna otra mesa".

Además, fue entática en que las autoridades no deben generar miedo en la población: "Si salen alcaldes, otras autoridades o profesores diciendo que no es posible volver a clases, eso va generando mayor incertidumbre, y no aporta generar la confianza que necesitan las familias".

En cuanto al plan de inoculación que comenzará en febrero, y la posibilidad de que no todos los profesores estén vacunados por falta de dosis, la abogada afirmó que "no es un impedimento para que los profesores puedan volver a clases. Ya tenemos la experiencia de los colegios que volvieron el 2020, donde no se presentaron casos de rebrote y fue un espacio seguro".

Sin embargo, y considerando el caso europeo, donde hubo rebrotes producto de la apertura de establecimientos educacionales, la directora de Acción Educar -la cual fue fundada por el actual ministro de Educación, Raúl Figueroa-, afirmó que "dada la situación en la que estamos, existen ciertas incertidumbres, y sabemos que este año estaremos en un modelo híbrido, en el cual vamos a tener que saber flexibilizar y abrir las escuelas y cerrar nuevamente".

"Los análisis hasta ahora dicen que la apertura de las escuelas no han sido significantes para la transmisión del virus", aseguró.