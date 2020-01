ACES llama a manifestarse a todos los actores sociales "de la forma que ellos consideren pertinente"

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios aseguró que seguirán movilizándole y que no se encuentran solos.

24Horas.cl TVN

24.01.2020

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios hizo un nuevo llamado a manifestarse el próximo lunes 27 y martes 28 de enero, jornadas en las que se rendirá la Prueba de Selección Universitaria.

La vocera Ayelén Salgado, precisó que no sólo despertaron los estudiantes, sino que también los trabajadores y trabajadoras del país, demostración de ello son los casi 100 días de movilizaciones sociales.

Además, llamó a los examinadores de la PSU a no ser cómplices "de este sistema de segregación. No sean cómplices pasivos". Por otro lado, invitó a todos los secundarios a organizarse y manifestarse de alguna forma. "Los secundarios no estamos solos y vamos a seguir movilizándonos", subrayó.

Por su parte, Víctor Chanfreau se refirió a la decisión de algunos apoderados de presentar recursos de protección a favor de sus hijos para que puedan rendir la PSU, considerando que se trata de "medidas desesperadas para criminalizar el movimiento".

"El llamado que estamos haciendo es a todos los actores. El llamado es a la manifestación de la forma que ellos consideren pertinentes para manifestarse contra este sistema segregador".