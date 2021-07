Acusación a Figueroa: Gobierno la cataloga como "infamia" y que no corresponde

Agencia Aton

A comienzos de esta semana, un grupo de diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido Socialista anunció que presentarán una acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa. Durante este sábado, el Gobierno aprovechó la instancia donde presentaron conclusiones de las Jornadas de Escucha Ciudadana de Educación y Pandemia, para responder a los parlamentarios, deseando, con agudas declaraciones, que no se presente la acusación constitucional contra el jefe de la cartera de Educación.



El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, fue el que más profundizó en la defensa de Figueroa, señalando que "cuando hay un grupo de diputados que plantea una acusación constitucional y se basa en que el ministro ha hecho todos los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes puedan volver a la escuela es el récord del absurdo".



Bellolio añadió que "cuando a continuación dicen que es porque se pone en riesgo a los niños es una infamia y es un absoluto y total contradicción con lo que han dicho todos los organismos internacionales, por tanto, entendemos que hay miles de miles de profesores que han hecho un esfuerzo gigantesco durante todos estos meses". En esa línea, argumentó que "el desprecio absoluto de un grupo de diputados sobre los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, sobre su salud mental, sobre el desarrollo socioemocional (…) es simplemente indignante".



"La infamia que ellos pretenden hacer al acusar a un ministro de Educación para que los niños puedan ir a las clases es algo completamente absurdo, es como acusar a un ministro de Salud porque ha vacunado a muchas personas", enfatizó Bellolio.



Para finalizar, agregó que "si bien es algo que tienen los diputados como un instrumento, esto no tiene ninguna justificación. Se burlan de la justificación, se contradicen entre ellos (…) yo esperaría que durante la próxima semana en vez de querer hacer esta infamia, este récord mundial del absurdo, no presenten esa acusación”, sostuvo la autoridad.



El propio ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la situación planteando que "los diputados tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales, es una herramienta de fiscalización, que la doctrina llama de última ratio, es decir, aquella que debe usarse al final cuando ya no quedan otros elementos de fiscalización".



"Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y, por lo tanto, si un grupo de diputados considera que es conveniente para sus intereses llevar a delante una propuesta como ésa habrá que estar a la espera de su presentación", afirmó.