Acusan a Francisco Huaquipán de incumplir su arresto domiciliario nocturno

24Horas.cl Tvn

18.02.2022

Tras cumplir un tiempo como recluso, el ex jugador de Colo-Colo logró cumplir el tiempo que le queda de condena con arresto domiciliario nocturno, el cuál según carabineros, Francisco Huaiquipán ha incumplido.

Según indican las fuerzas policiales, se visitó al ex jugador a las 2.55 am del 18 de enero, en el domicilio donde indicó que haría el término de su condena, en la comuna de San Joaquín, sin embargo, este no salió, como lo indica el comisario sugborante, John Brown, en el documento oficial.

"Es insólito": Esperaban atención en el SAPU y fueron asaltados con un arma de fuego Leer más

“Personal de esta dotación, durante la fiscalización realizada en las fechas y horarios que más abajo se detallan, el imputado no atendió a carabineros” indica el documento según La Tecera.

La respuesta de Francisco Huaquipán no tardó en llegar de boca de su abogado, Dario Guajardo: “hay un incumplimiento según el documento. Carabineros de San Joaquín no tiene capacidad para cubrir todo. Se asoman por la esquina, le tocan la bocina y Huaiquipán tiene que asomarse. Y si no sale en un minuto, ellos dicen que no está”.

Además alegó que le ha insistido a su representado instalar cámaras fuera de su domicilio para dejar constancia de esta situación, pero él se ha negado. Por otra parte, asegura que Huaquipán está cumpliendo su condena al pie de la letra y que de ello también está pendiente "Mitzy" su esposa.

Finalmente indicó que "Está todo el día en su panadería Huaqui-pan. También juega partidos de liga de fútbol. Lo invitan a jugar y le pagan 30 o 40 lucas por partidos. A veces juega dos partidos diarios. No le va mal".