Adolescentes baleados en Talcahuano están fuera de riesgo vital y con apoyo psicológico

El joven de 14 años sufrió una lesión de proyectil en una pierna, pero no presenta lesiones vasculares, nerviosas ni óseas. Por su parte, el de 17 años, sufrió una lesión de proyectil en el muslo izquierdo que requirió de cirugía y ya está en recuperación.

19.11.2020

La directora del Hospital Las Higueras, Patricia Sánchez, se refirió al estado de salud de los adolescentes de 14 y 17 años que fueron baleados este miércoles por carabineros en un centro del Sename, en la comuna de Talcahuano, indicando que están fuera de riesgo vital.

Según indicó la doctora, el joven de 14 años sufrió una lesión de proyectil en una pierna, pero no presenta lesiones vasculares, nerviosas ni óseas.

"Está en muy buen estado en cirugía infantil, con apoyo de salud mental, estará algunos días con antibióticos y analgésicos, se encuentra estable", señaló.

Sobre el adolescente de 17 años, indicó que sufrió una lesión de proyectil en el muslo izquierdo que requirió de cirugía de dos horas, sin complicaciones, por lo que permanece en recuperación también con apoyo de salud mental. Se espera que su evolución sea satisfactoria.

Finalmente, informó que también fue atendido en el hospital un funcionario de Carabineros que resultó con una fractura y corte en un brazo, estando actualmente en control traumatológico.

Piñera envía "condolencias a niños que fueron lesionados" tras baleo en centro del Sename

El Presidente Sebastián Piñera confirmó este jueves que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajará hasta la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío, para visitar a las "personas accidentadas", luego del hecho de violencia que se vivió al interior de una residencia del Sename, en el que carabineros baleó a dos adolescentes.

Según dijo el secretario de Estado, "el ministro del Interior va a viajar hoy día a la región para poder tomar contacto con las personas que están accidentadas, los dos niños y también con los carabineros, y también para poder reunirse con el alto mando de Carabineros en la zona".

Además, expresó su solidaridad con los adolescentes baleados. "Quiero expresar mi solidaridad y condolencias con los niños que fueron lesionados, con sus familias y también con los carabineros que fueron lesionados", dijo.

Recordar que en la instancia, Piñera confirmó que aceptó la renuncia del general director de Carabineros Mario Rozas, tras el hecho registrado en Talcahuano.

De acuerdo al Mandatario, "el general director Mario Rozas me ha planteado su renuncia, me dio sus razones y argumentos. Yo comparto sus razones y argumentos y, en consecuencia, he aceptado su renuncia".

Asimismo, destacó que la ahora ex autoridad posee "el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor desempeñada, una vida entera dedicada a Carabineros y en consecuencia a todos los chilenos. Pero también porque especialmente le tocó dirigir a Carabineros en un tiempo muy complejo en el que hemos vivido mucha violencia".

Por último, informó que el general Ricardo Yáñez fue designado como su sucesor.