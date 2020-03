En la tarde de este lunes se hizo viral en redes sociales una agresión por parte de un carabinero a un adulto mayor, ocurrida en las cercanías de Plaza Italia. 24Horas conversó con el afectado, "no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando", sostuvo.

Adulto mayor denuncia golpiza de Carabineros: "Siguieron insistiendo y no había necesidad de seguir agrediéndome"

24Horas.cl Tvn

09.03.2020

Durante esta jornada se viralizó a través de redes sociales un video en que se aprecia una violenta agresión de un funcionario de Fuerzas Especiales en contra de un adulto mayor, registrada en las cercanías de Plaza Italia.

El denunciante de la agresión, Patricio Bao, conversó en exclusiva con 24 Horas y sostuvo que "acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme pero fue imposible evitarlo".

"El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona... ya soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome", agregó la víctima.

Posteriormente, "y después de mucha demora, porque además apresaron a muchos jóvenes, me llevaron al Consultorio N°1 a constatar lesiones. Me colocan puntos, porque la herida era bastante considerable. Creo yo unos 10 centímetros. Me colocan creo que alrededor de 10 puntos y cuatro en el párpado del ojo derecho".

Patricio fue detenido y lo llevaron a constatar lesiones. Luego, pasó primer control de detención por desórdenes públicos. Ahora, lo dejaron libre y pudo llegar hasta su familia.

Fuera de cámara, Carabineros expresó a 24 Horas que repudian el acto y que próximamente entregarán un comunicado.