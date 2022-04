Adulto mayor enfrentó con un rastrillo a delincuentes durante robo de auto en Estación Central

24Horas.cl Tvn

21.04.2022

Usando un rastrillo para intimidar a los asaltantes, un adulto mayor frustró un violento "portonazo" en la comuna de Estación Central,

El hombre, que se encontraba en su vehículo esperando a su hijo para ir a dejarlo al colegio, fue abordado por una banda de antisociales que llegó movilizada en auto. Uno de los sujetos tenía una pistola y los otros individuos portaban elementos contundentes.

En una temeraria acción, el adulto mayor opuso resistencia e incluso forcejeó el arma de fuego del delincuente. En un momento, el hombre se acercó a su pareja y con un rastrillo y un barrehojas ambos encararon a los asaltantes.

Tras ello, los sujetos depusieron su actuar y huyeron en el vehículo que llegaron. Todo fue en presencia del pequeño que debía ir al colegio.

El adulto mayor relató que "se bajaron tres tipos, uno con fierro y otro con pistola. Abrieron la puerta y me bajaron (del auto). Uno me apuntó con la pistola al cuello y el tercero se subió para tratar de llevarse el auto. 'Entrégame las llaves o te pego el balazo', me decía".

La esposa del adulto mayor dijo que "agarro el palo que tenía yo aquí en la entrada y con este intento pegarle al tipo. De hecho, le rasguñé una mano".

La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del sector.