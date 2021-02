AFP: más de US$33.320 millones han pagado las aseguradora entre los dos retiros del 10%

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

Durante la jornada de hoy se conoció el balance de la Superintendencia de Pensiones, respecto a los retiros de fondos previsionales realizados por las AFP desde 2020.



El organismo detalló que, hasta el pasado viernes 5 de febrero, las administradoras habían pagado, entre el primer y el segundo retiro de fondos previsionales, un total de US$ 33.320 millones.



De acuerdo con los datos reportados por las AFP, los afiliados y beneficiarios que han solicitado sus ahorros desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria en el primer retiro de fondos suman 10.553.145, de los cuales, el 97,6% ya cuenta con sus recursos, esto es 10.300.118 personas.



En tanto, en el caso del segundo retiro del 10%, las personas que han solicitado sus ahorros son 7.411.122. De éstas, 7.046.367 ya recibieron sus dineros, lo que equivale al 95,1%.

Respecto de los montos pagados por retiro, el balance de la superintendencia indicó que en el primer proceso se han desembolsado US$ 19.305 millones, con un monto promedio pagado por afiliado o beneficiario de $ 1.385.052. Por su parte, en el segundo retiro, los pagos suman US$ 14.015 millones, mientras que el monto promedio pagado por persona es de $ 1.469.837.



Asimismo, la SP anunció que hasta ayer, las AFP habían recibido desde los tribunales de familia la autorización para 202.816 liquidaciones de pago y el retiro forzoso de pensiones de alimentos impagas. De ésas, 148.084 liquidaciones ya se encuentran pagadas (73,01%). En cuanto a los montos desembolsados por este concepto, las AFP han reportado una suma de US$ 224,6 millones, mientras que el monto promedio por liquidación judicial es de $ 1.117.411.



Asimismo, se detalló el monto desembolsado por cada administradora en función de los retiros solicitados. Quien lidera la estadística es Provida, con 2.901.174 pagos, y la que menos ha pagado es AFP Uno, con 137.112 pagos.