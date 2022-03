Aguas Andinas descartó riesgo inminente de racionamiento en la RM: "Ya estamos pasando ese periodo crítico"

Agencia Aton

22.03.2022

La empresa sanitaria Aguas Andinas descartó este martes la existencia de un peligro inminente de racionamiento de agua potable en la región Metropolitana, especialmente en el sector oriente de la capital.

En entrevista a radio Cooperativa , Eugenio Rodríguez, director del área de Clientes de la empresa, sostuvo que “un riesgo inminente de días o semanas no existe”.



De todas maneras, aclaró que la vulnerabilidad del suministro de agua potable en Santiago existe, debido a que los caudales y los niveles de agua que han mostrado en los últimos meses los ríos Maipo y Mapocho están "en un mínimo histórico".



Rodríguez aseveró que se sigue monitoreando la situación de la capital, pero no descarta que en el segundo semestre de este año esté más complejo, pero explicó que "no dependerá de la cantidad de lluvia que caiga durante el próximo invierno".



“La verdad es que los períodos más críticos son entre diciembre y abril de cada año, ya estamos pasando ese periodo más crítico de más alto consumo, no se prevé un invierno lluvioso desgraciadamente, por lo tanto, nuestra mirada está siendo hacia el próximo verano”, afirmó.



“Entre diciembre de 2022 y abril de 2023 va a ser el próximo periodo que nos va a tener mayormente preocupados por la vulnerabilidad que tiene la poca agua que nos ofrece los ríos Maipo y Mapocho”, agregó.



Finalmente aseguró que “tenemos un plan de organización del minuto en que (un racionamiento) vaya a suceder, (para) poder informar con tiempo, de forma oportuna, para que las familias se puedan organizar”.