Aguas Andinas emitió alerta temprana preventiva por extensa sequía en el país

Agencia Aton

05.08.2021

En horas de hoy, la empresa sanitaria que administra las aguas de la Región Metropolitana, Aguas Andinas, comunicó que a causa de las pocas lluvias y la incipiente sequía que afecta a gran parte del país, incluyendo a la capital, decretó su alerta temprana preventiva.



La medida se tomó con el fin de hacer constar que existe una escasez del recurso en los sectores que se abastecen con los cauces de los ríos Mapocho y Maipo. No obstante, desde la sanitaria aseguraron que no representa mayor cambio en la dinámica de consumo.



En ese sentido, el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, Cristián Schwerter, explicó que “la situación que vivimos es compleja, ya que este invierno prácticamente no ha llovido. Por ello, hemos activado nuestra Alerta Temprana Preventiva asociada al Plan de Contingencia por sequía, que busca advertir la condición de escasez que evidencian las fuentes superficiales y con ello levantar las alertas de impulsar un uso más eficiente y responsable del agua, pero no representa ningún impacto en el servicio de agua potable que recibe la ciudadanía”.



No obstante la condición de alerta, en la empresa señalaron que existen buenas reservas en la zona del embalse El Yeso, pero igualmente hicieron notar que están en la búsqueda de nuevas fuentes e implementando proyectos de aseguramiento de nuevos cauces para alimentar la red.