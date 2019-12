"¿Ahí no es proselitismo?": Defensora de la Niñez critica falta de "coherencia y consistencia" en proyecto de adoctrinamiento político

24Horas.cl Tvn

03.12.2019

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, cuestionó durante este lunes el proyecto de adoctrinamiento político en menores de edad impulsado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego de que un grupo de preescolares le cantaran el "Cumpleaños feliz" al Presidente Sebastián Piñera.

La titular de Educación y la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, acudieron a La Moneda junto a un grupo de menores de edad, provenientes de la región de Aysén, quienes estuvieron en la final del premio The Seing for Change, en Roma.

En el palacio presidencial, a solicitud de la Primera Dama, Cecilia Morel, se le cantó el "Cumpleaños feliz" al Mandatario, instancia que fue difundida por la subsecretaria Castro en Twitter.

Ante ello, la Defensora de la Niñez respondió en la red social "¿y eso?, ¿ahí no es proselitismo? No entiendo esto, subsecretaria. ¿Si ustedes llevan a los niños no aplica la denuncia?".

Y eso? Ahí no es proselitismo??? No entiendo esto Subsecretaria, si ustedes llevan a los niños no aplica la denuncia?? — Patty Muñoz García (@Pa__tty) December 2, 2019

Ante ello, la ministra Cubillos respondió "¿en serio? ¿Niños visitando con sus padres La Moneda es para la Defensoría de la Niñez lo mismo que niños filmados en el jardín infantil, por sus profesores, en horario de clases, a espaldas de sus padres, repitiendo consignas políticas cargadas de odiosidad que ellos les hacen repetir?"

En serio? Niños visitando con sus padres La Moneda es para la @defensorianinez lo mismo que niños filmados en jardín infantil, por sus profesores, en horarios de clases, a espaldas de sus padres, repitiendo consignas políticas cargadas de odiosidad que ellos les hacen repetir. https://t.co/Ar6vFisM2h — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 2, 2019

Muñoz replicó que "no, no es lo mismo. Es que la idea de que no se vinculen con lo político debiera ser para todos, independiente de lo que se trate, pensaba que ese era el interés suyo”.

No, no es lo mismo, es que la idea de que no se vinculen con lo político debiera ser para todos, independiente de lo que se trate, pensaba que ese era el interés suyo... Sl2 — Patty Muñoz García (@Pa__tty) December 2, 2019

Posteriormente, en la Comisión que analiza la acusación constitucional contra el jefe de Estado, Muñoz expresó que "hay que tener coherencia y consistencia entre qué hacemos y en qué incluímos a los niños y qué consideraciones tenemos”.

Para cerrar, indicó que “la exposición de niños a actividades políticas no resultan tolerables, desde el punto de vista de su grado de desarrollo y madurez, y que por lo tanto podrían ser constitutivas de situaciones de proselitismo que no son tolerables, pero no son tolerables para nadie”.