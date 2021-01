Luis Hernán Pezoa hizo un llamado a desalojar los camping y no ir este fin de semana a la comuna por el sistema frontal que se espera.

Alcalde de San José de Maipo no descarta cerrar ruta con Santiago ante pronóstico de lluvias

29.01.2021

El alcalde de San José de Maipo, Luis Hernán Pezoa, hizo un llamado a no ir a la zona durante este fin de semana, luego que se anunciara un sistema frontal que afectaría desde la región de Valparaíso hasta Los Ríos con fuertes lluvias.

En ese marco, señaló a 24 AM que ya se encuentran desalojando varios camping y, que pese a la advertencia, la gente no ha respetado las medidas, advirtió que "no descarto el cierre de ruta" que une Santiago con el Cajón del Maipo "si tenemos episodios de emergencias, como ha ocurrido en años anteriores".

Asimismo, manifestó que llevan varios días trabajando "con todas las autoridades, civiles y militares, para poder contener la mayor cantidad de personas" para evaluar la mejor forma de enfrentar este frente en el que pronosticaron "tormenta eléctrica e isoterma alta", explicando que esto "podría provocar la remoción en masa".

"Ayer tuvimos una mesa técnica para poder hacer mas estrictas las medidas; hoy tendremos control de Carabineros en la Subcomisaría de las Vizcachas y varios móviles de Carabineros" controlando la zona, profundizó el edil.

Sin embargo, fue enfático en comunicar que la responsabilidad está en la ciudadanía en conjunto, ya que no todos los sectores tienen control de entrada, por lo que es muy difícil poder saber con exactitud cuántas personas actualmente se encuentran al interior de los cerros.

"Por eso hacemos un llamado a las redes sociales para que podamos ser conscientes con esta situación" y la gente pueda desalojar las zonas de peligros, sentenció.

RECUERDA que nos encontramos en “Alerta Temprana Preventiva” por anuncio de tormentas eléctricas con lluvia a gran altura para este fin de semana. Desiste de internarte por cuencas fluviales que revisten riesgo de aluvión, abstente de internarte en la cordillera! pic.twitter.com/ud0lAs8AsL — San José de Maipo (@MuniSJdeMaipo) January 28, 2021

CUÁNTO LLOVERÁ EN CADA REGIÓN

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la estimación es la siguiente:

REGIÓN METROPOLITANA

Precordillera: entre 25 y 35 milímetros

entre 25 y 35 milímetros Cordillera: entre 35 y 40 milímetros

O'HIGGINS

Precordillera: entre 45 y 55 milímetros

entre 45 y 55 milímetros Cordillera: entre 50 y 60 milímetros

MAULE

Precordillera: entre 50 y 60 milímetros

entre 50 y 60 milímetros Cordillera: entre 50 y 60 milímetros

ÑUBLE

Precordillera: entre 45 y 55 milímetros

entre 45 y 55 milímetros Cordillera: entre 50 y 60 milímetros

BIOBÍO

Precordillera: entre 55 y 65 milímetros

entre 55 y 65 milímetros Cordillera: entre 70 y 80 milímetros

LA ARAUCANÍA (MALLECO)

Precordillera: entre 60 y 80 milímetros

entre 60 y 80 milímetros Cordillera: entre 60 y 80 milímetros

LOS RÍOS