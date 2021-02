Alcalde de San Miguel amenaza con cerrar estaciones de Metro de su comuna por "insuficientes medidas sanitarias"

El edil sostiene que las estaciones y los carros que atraviesan la red no cumplen con los protocolos sanitarios correspondientes.

24Horas.cl Tvn

21.02.2021

Luis Sanhueza (RN), alcalde de San Miguel, presentó un recurso de protección contra el Metro de Santiago por las "insuficientes medidas sanitarias" que habrían en las estaciones de la comuna y en los carros que atraviesan la red.

En el documento entregado a la Corte de Apelaciones se alega la falta de protocolos al no haber control de temperatura hacia los usuarios, la nula vigilancia del cumplimiento del distanciamiento social y la inexistencia de elementos sanitizadores.

Según informó Cooperativa, el edil está preocupado "por lo que sucederá en marzo con el regreso de los sanmiguelinos a sus rutinas, el retorno de las personas que salieron de vacaciones y un eventual colapso en el sistema de transporte público en el denominado súper lunes".

Sanhueza aseguró que las medidas sanitarios empleadas por Metro son insuficientes en las estaciones que se encuentran en su comuna, al igual que en los carros, teniendo en cuenta que la Línea 2 que cruza San Miguel "es la tercera con más viajeros de la red".

"No voy a permitir más esta indolencia, no voy a ser cómplice de algo así y si es necesario pedir el cierre de algunas estaciones porque no cumplen con medidas mínimas de higiene y prevención, lo voy a hacer", sentenció el jefe comunal.

San Miguel tiene cinco estaciones de la Línea 2: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño. De igual forma, tiene dos estaciones de la Línea 6, las que comparte con San Joaquín: Bío-Bío y Franklin.