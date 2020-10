Alcalde Alessandri por incidentes en Plaza Baquedano: "Son terroristas de la ciudad"

24Horas.cl Tvn

10.10.2020

Durante la tarde de este viernes, se generaron incidentes tras una manifestación que derivó en enfrentamientos entre civiles y Carabineros y la quema de un bus del servicio de transporte metropolitano RED, dejando como resultado seis personas detenidas.

Ante este escenario, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, criticó duramente estos hechos señalando que "no son solo cosas materiales, es la materialidad de 30 mil vecinos, que están reviviendo la pesadilla de octubre del año pasado".

Del mismo modo agregó que cerca de cuatro mil locales comerciales no han podido abrir de manera normal "porque cada día, no son manifestantes los que concurren a congregarse a Plaza Italia, son terroristas de la ciudad que arrasan con todo a su paso, que no se manifiestan a favor del "Apruebo" o el "Rechazo", lo único que quieren es destruir".

"Podemos pensar políticamente muy distinto, pero les aseguro que la mayoría quiere vivir en paz. Yo abogo por mis vecinos, por la construcción que hicimos en el sector. Recuperamos la ciudad y en apenas 14 días nos han destruido todo lo que habíamos avanzado", agregó.

En ese sentido hizo un llamado al Gobierno para el control del orden Público y respaldó el trabajo de Carabineros indicando que "en democracia el uso legítimo de la fuerza la tienen las fuerzas policiales, hay un pacto social que les entrega a ellos en uso legítimo de la fuerza. Entonces respaldemoslo. Somos muchos más los chilenos y chilenas que queremos vivir en paz".

"Esta noche y mañana temprano estaremos con los funcionarios municipales limpiando, apagando barricadas, tratando de reponer ese poste que tanto nos costó instalar, pintando una fachada. No es que me preocupe más lo material, lo que me preocupa mucho es la convivencia entre chilenos y por supuesto la paz de los barrios de Santiago", aseveró el jefe comunal.

A través de su cuenta de Twitter, el edil también compartió un registro en el que volvió a tocar los puntos expuestos anteriormente señalando que "no tengamos miedo a ejercer la autoridad, yo por lo menos no lo tengo. Quiero un Chile en paz", además de indicar en la publicación que "debemos poner mano dura para que esto se acabe".