Alcalde Codina pide "apurar proceso de vacunación" y ampliar los rangos etarios

29.05.2021

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, realizó un llamado a las autoridades para que amplíen los rangos etarios de vacunación, luego de que ayer acusara que el Hospital Sótero del Río alcanzara el 100% en la ocupación de camas críticas.



Al respecto, solicitó “poder vacunar a muchachos, a chiquillas más jóvenes, que además de todo, necesitan ir retomando sus actividades. Veo con espanto y he conversado con estudiantes universitarios que me han dicho que, por ejemplo, muchos ya están congelando, están dejando de lado sus estudios porque esta situación los tiene angustiados, llevan muchos meses en una situación muy compleja y además, reconozcámoslo, hay aumento de ideación suicida, hay muchos jóvenes y personas adultas que en la soledad del hogar están enfrentando una situación muy compleja”.



“Para que salgamos rápido de esto, sobre todo cuidémonos, pero entreguemos también las vacunas necesarias para poder apurar el proceso de vacunación y salgamos de los escándalos diarios de opiniones van y opiniones vienen, y digámosles a la gente cómo son las cosas”, añadió.



Respecto a la grave situación evidenciada en el Hospital Sótero del Río, manifestó que “el contexto, insisto, es que la gente que trabaja en el Sótero del Río está haciendo un esfuerzo gigante, también la gente que está en los consultorios, en la atención primaria de salud, pero ellos miran con mucha angustia y preocupación cómo hay personas que no han entendido la gravedad de la situación que se vive. Obviamente van a seguir respondiendo y trabajando, lo vamos a seguir haciendo también desde los municipios”.



“¿Qué es lo importante? Que en la semana podamos ampliar los rangos etarios y evitar estos colapsos de fin de semana, que en definitiva lo que van a hacer será reventar a los equipos, porque trabajan en la semana y también tenemos hacer hora adicionales para estar el fin de semana. Por favor, entendamos que lo hay que hacer es liberar los grupos etarios, facilitar las vacunas necesarias, para que en la semana podamos vacunar a la gente que necesita vacunarse”, insistió Codina.



Finalmente, defendió la utilización del Pase de Movilidad impulsado por el Gobierno, aunque llamó a estudiar la posibilidad de postergar su implementación para más adelante, considerando el aumento de casos covid-19 registrado en la Región Metropolitana.



“El permiso de movilidad lo he entendido como una señal desde la autoridad de generar un incentivo para que la gente pueda vacunarse y valoro que no caigamos solamente en tratar de castigar a las personas. Una de las cosas que dije hace muchos meses atrás es que estaba preocupado de que aquí solamente se pensara en sumarios sanitarios y hoy día veo que también están buscando la zanahoria y no solo el garrote”, apuntó el jefe comunal.



“Hay que analizarlo bien, hay que ver cuál es el efecto, pero hay mucha gente que ha cumplido y es responsable, y, por lo tanto, la autoridad tiene que tener alguna política hacia ellos, y en ese sentido creo que es un avance, pero hay que pensar si es el momento correcto para hacerlo en la Región Metropolitana, cuando tenemos el aumento que se ha registrado durante las últimas dos semanas”, aseguró.

Finalmente, el alcalde de Puente Alto señaló que su llamado es para que "la gente entienda el riesgo que hay. No es un ataque a los equipos de salud, al contrario, es justamente tratar de ayudarlos para que la población, que forma parte de la comuna que me toca dirigir, esté alerta y sepa que no es juego lo que estamos viviendo y son situaciones tremendamente complejas".

Fuente: 24 Horas.cl con información de Agencia Aton