Alcalde de La Florida descarta suspensión de concierto de Maroon 5: "No queremos perjudicar a miles de jóvenes"

El edil explicó la situación de esta noche, aclarando eso sí, que como municipalidad "no podemos dar patente para el funcionamiento de estas actividades comerciales".

28.02.2020

Luego de los incidentes ocurridos en el concierto de La Polla Records hace dos semana tanto en el estadio como en las afueras de éste, el alcalde Rodolfo Carter anunció que buscaría todos los antecedentes que regulan el estadio Bicentenario con el fin de que éste no fuera usado nuevamente para espectáculos masivos, debido a la afectación sufrida por los vecinos del recinto deportivo.

Esta noche es el concierto de Maroon 5 y tal como lo había asegurado la productora a 24horas.cl, el espectáculo no corría riesgo alguno, sin embargo, fue el propio edil de la comuna quien informó que "Nosotros como municipalidad no podemos dar patente para el funcionamiento de estas actividades comerciales". Sin embargo, Carter aclaró que -para tranquilidad de quienes compraron su entrada- el evento sí se podrá llevar a cabo.

"Hoy es el conciero de Maroon 5 y hay miles de personas que legítimamente fueron a comprar su entrada y quieren ver a su grupo, nosotros no vamos a clausurar que quede claro, podríamos hacerlo, pero no lo haremos", indicó el alcalde.

Y para esto entregó tres razones:

- "Primero porque no queremos perjudicar a miles de jóvenes que de buena fe han comprado su entrada para ver a su grupo".

- "En segundo lugar porque clausurar una actividad tendríamos que esperar a que esté el grupo tocando lo cual sería un desastre en términos de seguridad".

- "En tercer lugar, dadas las condiciones del país hoy día prohibir un acto cuando ya hay gente reunida en torno, miles de personas podrían terminar en desórdenes y quizás ser una tragedia".

"Los que tendrán que responder serán los usuarios del estadio, el club Audax Italiano S.A. que arrendó el estadio sabiendo que no lo debía hacer y tendrán que asumir las responsabilidades por todo cuanto deba ocurrir en el próximo concierto", explicó Carter.

DOCUMENTOS SOBRE CONTRALORÍA

El edil explicó que tras la búsqueda de normativas relacionadas a la regulación del Estadio Bicentenario de La Florida encontraron dos documentos relacionados al tema. Uno data de 2011 y pertenece a Contraloría.

"La Contraloría dictamina que no se puede usar el estadio para este tipo de actividades comerciales y musicales. Vale decir que para cualquier institución pública o personero público está prohibido autorizar este tipo de actividades, pero lo más grave, Audax S.A. quien usa el estadio de La Florida fue a la Contraloría y pidió una reconsideración y por escrito ésta le dijo que -en el año 2011- no deben hacerse esos conciertos. Es decir, este hecho era conocido por quien usa el estadio por más de 9 años y ha seguido arrendando el estadio a pesar de la Contraloría que lo prohíbe. Esto nos parece profundamente grave, por cuanto se ha corrido riesgo en la seguridad de las personas y se ha violado la ley. Nosotros como municipalidad no podemos dar patente para el funcionamiento de estas actividades comerciales".

QUÉ DIJO CONTRALORÍA

Desde Contraloría precisaron no ha ordenado prohibir eventos municipales en el estadio municipal, sino que dictamen 39.754 recoge lo manifestado por la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud en relación a las características constructivas y arquitectónicas del recinto.

Asimismo, el dictamen también hace referencia a lo informado por la misma Municipalidad de La Florida, N° 258, de 2011, quien comunicó al Club deportivo Audax Italiano que “estima procedente que —a partir del 16 de abril de 2011— no se realicen conciertos masivos de música o actividades que pudiesen vulnerar la normativa sobre emisión de ruidos, mientras no se cuente con los estudios sugeridos” por la aludida Secretaria Regional Ministerial de Salud.