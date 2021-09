Alcalde de La Reina buscará prohibir consumo de alcohol en el Parque Padre Hurtado

Agencia Aton

Continúa la polémica por la controvertida “Interfonda” realizada el pasado viernes en el Parque Padre Hurtado en la comuna de La Reina, en donde en plena crisis sanitaria por el coronavirus, miles de jóvenes universitarios se reunieron en una fiesta definida como "un carrete en la antesala a Fiestas Patrias".



Frente a ello, el alcalde de la comuna, José Manuel Palacios anunció en conversación con Radio Universo que se está evaluando prohibir el consumo de alcohol al interior del parque.

"Lo que el parque contabilizó fueron cerca de 10 mil, por lo tanto, tienen que haber existido por lo menos unas 14 mil; y, estadísticamente, tienen que haber habido varios contagiados. Entonces, esto va a traer consecuencias; espero que no sean tan graves para que esta situación no se escape de las manos", declaró el edil.



Así, la autoridad señaló que están analizando distintas medidas para evitar que futuros eventos de ese tipo se vuelvan a producir durante la pandemia. Una de las disposiciones sería prohibir el consumo de alcohol al interior del parque.



El alcalde adelantó que eso sí se aplicará en el Parque Mahuida, de La Reina, pero en el caso del Parque Padre Hurtado la administración también depende de las municipalidades de Las Condes y Providencia.



"Nosotros lo estamos evaluando, efectivamente, estamos conversando eso (...) En el Parque Padre Hurtado la gente está acostumbrada a ir a los quinchos a tomarse una cerveza, a disfrutar, más en Fiestas Patrias, pero hay ciertos momentos y ciertas situaciones que te obligan a tomar decisiones un poco más drásticas", explicó.

Respecto de cómo se podría fiscalizar una medida de ese tipo, hizo una analogía con la Ley del Tabaco: "en todos los recintos cerrados está prohibido fumar, pero a nadie le revisan los bolsillos, las carteras, para ver si lleva cigarros. Es una actitud que depende de uno, y si uno ve fumando a alguien tendrá sus sanciones. Lo mismo tiene que pasar acá: tiene que haber la suficiente fiscalización y, si se identifica a un grupo de personas que están ingiriendo alcohol, hay que ir a advertirles y se tomarán las sanciones".



Palacios aseguró que la decisión sobre el tema se comunicará antes de Fiestas Patrias. De hecho, comentó que todos los alcaldes que administran parques sostendrán una reunión con la seremi de Salud, "y en esta reunión se van a dar algunas sugerencias bien específicas que también nos orienten a este tipo de determinaciones".



El edil descartó que se vaya a cerrar el parque para esa fecha. "Sería lo más fácil (cerrar), sería una solución inmediata, pero no queremos perjudicar a las personas; las familias tienen derecho a disfrutar de estos feriados, de estas Fiestas Patrias, entonces no por un grupo de personas irresponsables vamos a castigar a todos. Lo que sí tenemos que hacer es un esfuerzo por tomar las medidas para que no se vuelva a repetir lo del viernes", afirmó.