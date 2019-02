Alcalde de Puerto Varas se defiende en video corporativo: "No toqueteé, ni intenté darle un beso en forma pública"

24Horas.cl TVN

18.02.2019

El alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, se defendió de las acusaciones de acoso por parte de la cantante chilena Camila Gallardo durante su presentación en un evento veraniego de la comuna.

A través de su cuenta de Twitter, la Municipalidad de Puerto Varas compartió un video corporativo donde afirman que todos los funcionarios le dieron su respaldo en el salón azul de esa casa edilicia, tras el video difundido donde se ve cómo intenta besar a la artista, agarrándola de la nuca.

En el registro, se ve a los funcionarios abrazando al alcalde, mientras que una voz en off señala que "en las imágenes captadas por el departamento de comunicaciones del municipio, que nunca hubo un beso y más bien el alcalde, al acercarse al artista, ésta se aleja".

En tanto, en las imágenes difundidas por el municipio no se alcanza a apreciar el momento denunciado por la cantante, el cual ha sido difundido por diversos medios de comunicación. (VER VIDEO)

Revelan video que muestra otro ángulo del intento de beso del alcalde de Puerto Varas a Camila Gallardo Leer más

Agregan que "otro hecho a aclarar es que cuando el alcalde llegó hasta el camarín de la artista, lo hizo para tomarse una fotografía en la cual también aparece su señora y la intendenta (s) Leticia Oyarce".

Indican también que autoridades que no estuvieron presentes se han dejado llevar por el video difundido en redes sociales, y "se expresa que nunca existió ni existirá una falta de respeto hacia las mujeres por parte de la primera autoridad comunal".

En el video, Bahamonde insiste en que jamás tuvo "un roce con ella" ni que hubo intercambio de palabras, "lo que me indica que ante una reacción de ese tipo, indudablemente, que me sorprendió. Le entregué el libro y procedí a retirarme".

Bahamonde asegura que tiene pruebas que el permiten ratificar que "yo no intercambié, no toqueteé, ni intenté darle un beso en forma pública a una artista".

"La mujer para mí no tiene solo un día sino que tiene los 365 días del año y siempre lo voy a hacer con respeto. La mayor prueba que puedo entregar a la comunidad de la credibilidad que tengo en base al respeto que tengo por las mujeres, son los resultados mayoritarios que me han otorgado el sector femenino en favor de todas las campañas que he hecho en mi vida pública", sostuvo el edil.

Por último, indicó que "creo que hoy, las redes sociales y la mala intención son más potentes que la verdad".