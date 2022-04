Alcalde de San Bernardo anuncia querella por prolongados cortes de luz

"Hace varios meses que CGE no está haciendo su trabajo", aseveró White tras la reunión que sostuvo con el ministro de Energía, Claudio Huepe y otras autoridades.

Agencia Aton

28.04.2022

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, anunció una querella por prolongados cortes de suministro tras las lluvias en la comuna. El anuncio se dio en el marco de la reunión que sostuvo con el ministro de Energía, Claudio Huepe, el superintendente de Electricidad y Combustible (s) Mariano Corral, y los alcaldes de Padre Hurtado y Puente Alto.

"Hace varios meses que CGE no está haciendo su trabajo", aseveró White tras el encuentro. Y agregó que están "bastante molestos, porque no es una situación puntual de que sea porque llueve que se corta la luz en la comuna", explicó la autoridad.



Por lo que decidieron llegar a tribunales con el alegato: "Nos aburrimos, nos vamos a querellar, vamos a ir a la Justicia y esperamos que la SEC haga las compensaciones correspondientes".





A sus palabras de disconformidad, se sumaron los alcaldes de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, y de Puente Alto, Germán Codina.



"Estamos pagando un servicio, no es algo que nos regalan, es algo que se paga y que no tiene un costo menor para nuestras familias, entonces lo mínimo que exigimos es que el servicio sea adecuado y que tenga la continuidad necesaria", dijo Muñoz.



Por su parte, la autoridad municipal de Puente Alto, señaló que "lo que nos indigna es que el episodio climático que sufrimos no fue tan grave como se pensaba, y así y todo, tuvimos miles de familias que sufrieron cortes de luz, lo que consideramos inaceptable".



Cabe recordar que durante la jornada del pasado martes, las lluvias que hubo en el país ocasionaron más de 200.000 hogares con cortes de suministro eléctrico, de los cuales 7.000 han superado las 24 horas de corte, y donde las regiones más afectadas fueron Región Metropolitana (+ del 50%), O’Higgins y Araucanía.