Alcalde de Santiago designa a Lilí Orell como rectora interina del Instituto Nacional

24Horas.cl Tvn

28.08.2019

Este miércoles se conoció el nombre que reemplazará en la rectoría del Instituto Nacional de manera interina a Fernando Soto, cuya permanencia en el cargo expira este viernes 30 de agosto.

Se trata de la ex seremi de Educación metropolitana durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Lilí Orell, quien será la segunda mujer en la historia encargada de encabezar el tradicional establecimiento de 206 años de vida. La directora estará en sus funciones hasta marzo de 2020.

La nueva directora es Profesora de Estado en Física y Ciencias Naturales, Magister en Gestión y Administración Educacional y Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos en el Nuevo Entorno Digital de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su trayectoria se ha desempeñado como Seremi de Educación de la Región Metropolitana, directora de establecimientos municipales y en la Dirección de Educación Municipal de Recoleta, entre otras actividades.

El Alcalde Felipe Alessandri destacó que “Lilí Orell tiene una vasta trayectoria y una vida dedicada a la educación. Estamos seguros que junto a su equipo y liderazgo va a impulsar el proceso de modernización del liceo para que sea el Instituto del 2030 o 2040 y siga formando líderes que sean un aporte al país. Ella asume con plenas atribuciones y trabajará con toda la comunidad escolar para que estén involucrados desde el principio en esta nueva etapa”.

: Estudiantes del Instituto Nacional llegaron a un acuerdo con la Municipalidad de Santiago Leer más

Lilí Orell, por su parte, dijo que “asumir como directora interina es un gran desafío, principalmente porque una mujer llega nuevamente al Instituto Nacional lo que significa una transformación importante. Todos tenemos que trabajar por un bien común, retomar la senda de la historia y manejar lo que significa el futuro del Instituto, el proceso de modernización es clave y nosotros tenemos toda la intención de renovar los votos con la institucionalidad, con la identidad, con la calidad y liderazgo. Este es el inicio que marca un hito, porque significa la modernización del emblema de la educación pública del país”.

La primera directora del I. Nacional fue Olga Vivanco, quien ocupó el cargo entre 1986 y 1990, y será la directora número 34 en el historial del Instituto.