Alcalde Jadue: "Lamentamos que el Gobierno vaya detrás de la enfermedad y no delante"

24Horas.cl Tvn

27.03.2020

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, insistió en la necesidad de que el Gobinero decrete cuarentena total en el resto de las comunas de la capital y no solamente en las siete anunciadas.

En entrevista con 24 AM, el edil criticó la labor gubernamental durante la crisis del coronavirus COVID-19, indicando que "lamentamos que el Gobierno vaya avanzando detrás de la enfermedad y no delante".

La autoridad señaló que los sectores populares son los que siguen trabajando y movilizándose por diversas zonas, exponiéndose a posibles contagios.

"Necesitamos que se salga a revisar a las personas que tengan la enfermedad. Los países exitosos han tenido medidas más extremas desde antes", agregó.

Jadue aclaró que la petición de cuarentena total "no significa que se paralice todo, puesto que los recintos de primera necesidad seguirán funcionando", al igual que en Santiago, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Ñuñoa e Independencia.

El edil también se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo, donde no se obliga al empleador a pagar los sueldos de trabajadores que no se desempeñen por estar en zonas de cuarentena, afirmando que " es una visión concreta de lo que este Gobierno entiende de proteger la industria y no a los trabajadores".