Alcalde Lavín descarta brigadas ciudadanas en "horario límite" para menores

10.07.2019

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se reunió con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz para tratar los detalles del horario límite para menores.

El edil confirmó que desistió de la utilización de brigadas ciudadanas y se precisó que dado que no habrá "fiscalizaciones", el monitoreo estará a cargo de Seguridad Ciudadana.

"Lo que se va a hacer es que una vez que esto entre en vigencia funcionarios de Seguridad Ciudadana, que ya están recorriendo las calles en la noche, si ven menores de edad, le van a entregar un volante diciéndole acuérdate que este es el horario límite recomendado", dijo Lavín.

Por su parte, Muñoz valoró la decisión y precisó que "no se puede restringir el libre tránsito de las personas, pero sí recomendar, lo que hemos conversado tiene que ver con una situación distinta de lo que se había hablado, esto no es una ordenanza y nos parece tranquilizador porque en la propuesta queda definido que sea distinta y no implique violar derechos fundamentales".

Gracias @Pa__tty por esta reunión, por el apoyo q tendremos de ustedes, el trabajo conjunto, y lo más importante es q nos une la preocupación por nuestros niños y jóvenes. https://t.co/n1zMtEpGdE — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) 10 de julio de 2019

Recordar que tras la consulta ciudadana que se realizó en las comunas de Las Condes, Colina, Antofagasta, Peñalolén, La Reina, La Florida, Quilpué y Lo Barnechea, donde se determinó aprobar la fiscalización horaria para menores de 16 años, los alcaldes han sostenido conversaciones para determinar las medidas en común para recomendar a los jóvenes que no se expongan durante altas horas de la noche en la vía pública.